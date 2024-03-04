Sadece Çalışanlar Değil Yöneticiler de Geçinemiyor: Avans Hesapları Kabardı

Avans tutarını 1,5 maaşla sınırlı tutar şirketler olurken, bazıları vadeyi 3 ay ile kısıtlıyor ya da maaştan peşin kesiyor. Bazı şirketler de eğitim masrafı için verilen avansın belli bir oranını öderken, 8 ile 10 ay vade ile maaştan kesinti ile ödüyor.