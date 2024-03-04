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Sadece Çalışanlar Değil Yöneticiler de Geçinemiyor: Avans Hesapları Kabardı

Sadece Çalışanlar Değil Yöneticiler de Geçinemiyor: Avans Hesapları Kabardı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.03.2024 - 09:36

Vatandaşın özellikle de sabit gelirlinin bütçesine kor gibi düşen enflasyon, tüm kademede çalışanları geçim derdine soktu. Eskiden geçim derdindekiler için şirketlerde bulunan avanslar artık bankada. Ek hesap, avans hesabı da denilen kredili mevduat hesapları (KMH) hareketlenirken, bu hesaplardan para çekme oranı yüzde 143 yükseldi.

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Çalışanların enflasyon karşısındaki erimesi artık had safhada. Borç batağına saplanan vatandaş giderek daha fazla kredi kartlarına yüklenirken, çalışanların kademesi de geçim derdinde fark etmiyor. Yöneticiler dahi geçinemez hale düştü.

Çalışanların enflasyon karşısındaki erimesi artık had safhada. Borç batağına saplanan vatandaş giderek daha fazla kredi kartlarına yüklenirken, çalışanların kademesi de geçim derdinde fark etmiyor. Yöneticiler dahi geçinemez hale düştü.

Üst düzeyin de harcama kalemlerindeki özel okul, özel sağlık, sosyal hayat giderleri fahiş fiyatlara varırken, şirketten avans çekme de geri döndü. 

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç haberine göre, şirketler avans çekimleri için yeni çözümler üretirken, birçok şirket çalışanlarına sadece sağlık ve eğitim giderleri için avans imkânı tanımaya başladı.

Şirketler çalışanlarına avans ödemek için zorunlu bir ihtiyaç, şirketin avansı "hakkaniyet gereği" ödeyebilecek durumda olması ve çalışanın çalıştığı süre kadar avans talep etmesi gerekiyor.

Şirketler çalışanlarına avans ödemek için zorunlu bir ihtiyaç, şirketin avansı "hakkaniyet gereği" ödeyebilecek durumda olması ve çalışanın çalıştığı süre kadar avans talep etmesi gerekiyor.

Avans tutarını 1,5 maaşla sınırlı tutar şirketler olurken, bazıları vadeyi 3 ay ile kısıtlıyor ya da maaştan peşin kesiyor. Bazı şirketler de eğitim masrafı için verilen avansın belli bir oranını öderken, 8 ile 10 ay vade ile maaştan kesinti ile ödüyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre de avans ya da ek hesap olarak da bilinen, kredili mevduat hesabının son 1 yılda yüzde 143 oranında arttığı görüldü.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre de avans ya da ek hesap olarak da bilinen, kredili mevduat hesabının son 1 yılda yüzde 143 oranında arttığı görüldü.

KMH, kısa süreli nakit ihtiyaçları için kullanılırken, kişi başına ortalama kredili mevduat hesabı riski 1 yılda 2 bin 671 liradan, 6 bin 745 liraya çıktı.

TBB verilerine göre, 2023'ün sonunda bireysel kredi kullanıcılarının sayısı 40 milyona, kredi kartı borcu olanların sayısı da 36,7 milyona çıktı.

TBB verilerine göre, 2023'ün sonunda bireysel kredi kullanıcılarının sayısı 40 milyona, kredi kartı borcu olanların sayısı da 36,7 milyona çıktı.
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