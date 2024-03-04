Sadece Çalışanlar Değil Yöneticiler de Geçinemiyor: Avans Hesapları Kabardı
Sadece Çalışanlar Değil Yöneticiler de Geçinemiyor: Avans Hesapları Kabardı
Vatandaşın özellikle de sabit gelirlinin bütçesine kor gibi düşen enflasyon, tüm kademede çalışanları geçim derdine soktu. Eskiden geçim derdindekiler için şirketlerde bulunan avanslar artık bankada. Ek hesap, avans hesabı da denilen kredili mevduat hesapları (KMH) hareketlenirken, bu hesaplardan para çekme oranı yüzde 143 yükseldi.
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Çalışanların enflasyon karşısındaki erimesi artık had safhada. Borç batağına saplanan vatandaş giderek daha fazla kredi kartlarına yüklenirken, çalışanların kademesi de geçim derdinde fark etmiyor. Yöneticiler dahi geçinemez hale düştü.
Şirketler çalışanlarına avans ödemek için zorunlu bir ihtiyaç, şirketin avansı "hakkaniyet gereği" ödeyebilecek durumda olması ve çalışanın çalıştığı süre kadar avans talep etmesi gerekiyor.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre de avans ya da ek hesap olarak da bilinen, kredili mevduat hesabının son 1 yılda yüzde 143 oranında arttığı görüldü.
TBB verilerine göre, 2023'ün sonunda bireysel kredi kullanıcılarının sayısı 40 milyona, kredi kartı borcu olanların sayısı da 36,7 milyona çıktı.
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