Sadece Belgesellere Değil Rüyalarımıza da Konu Olan Katil Balinalar Aslında Neyi Simgeliyor?

Eğer rüyanızda size bir katil balinanın saldırdığını görürseniz, bu geçmişte yaşanan stresli bir olayla başa çıkmadığınız anlamına gelir. Olay uzun zaman önce gerçekleşmiş olsa bile, hala duygusal olarak bu durumu aşamamış olabilirsiniz. Rüyadaki balina, bu olaylarla başa çıkmanın rahatsızlığını temsil eder. Bu nedenle, eğer rüyayı sıkça görüyorsanız, olayı gerçekten aştınız mı? yoksa bir geriye dönüp çözmeye mi çalışmalısınız, bizce bir düşünün. Duygularınızı görmezden gelmeyin ve daha iyi hissetmek için bir arkadaşınızla paylaşın ya da bu probleminizi bir kağıda yazın. Baktınız başa çıkılamayacak bir problem mi? İşte o zaman bir profesyonelden destek almanız sizin için en iyisi olacaktır.