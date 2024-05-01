Sadece Acı Veriyor: 'Sürekli Cinsel Uyarılma Hastası' Olan Genç Kadın Yaşadıklarını Anlattı
Sadece Acı Veriyor: 'Sürekli Cinsel Uyarılma Hastası' Olan Genç Kadın Yaşadıklarını Anlattı
Kaynak: https://www.themirror.com/news/us-new...
ABD'de yaşayan 21 yaşındaki Scarlet Kaitlin Wallen, nadir görülen bir hastalığa sahip. Genç kadın, 6 yaşından beri 'sürekli cinsel uyarılma' sorunu yaşıyor.
Hastaneye kaldırılan kadın, bu hastalıkla yaşamanın zorluklarını anlatıyor.
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21 yaşındaki Scarlet Kaitlin Wallen'a nadir görülen bir hastalık olan "kalıcı genital uyarılma bozukluğu" teşhisi konuldu.
Genç kızın sürekli uyarılma nedeniyle yaşadığı acıları dindirmek üzere genital sinirlerinin bir kısmı alınmış durumda.
"Sanki doğal olarak uyarılmış gibiyim ama bunu istemiyorum. Zevk vermiyor, ağrı ve acı veriyor..."
Bu hastalıktan genç kadında aynı zamanda şiddetli anksiyete ve obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ortaya çıkmasına da sebep olmuş durumda.
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