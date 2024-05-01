Sadece Acı Veriyor: 'Sürekli Cinsel Uyarılma Hastası' Olan Genç Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Uzun bir süredir bu acıdan muzdarip olan genç kadın, genital bölgesinin sürekli yandığını, ancak bu durumun kendisine yalnızca acı ve ağrı verdiğini belirtiyor. Çok küçük yaşta bu duruma yakalanan kadın, hastalığının arkadaşlarıyla oynamasını engellediğini belirtiyor.

Hastalığın kendisinde yarattığı hissi ise 'derimin altında yanan böcekler varmış gibi' diyerek tarif ediyor.