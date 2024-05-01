Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Sadece Acı Veriyor: 'Sürekli Cinsel Uyarılma Hastası' Olan Genç Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Sadece Acı Veriyor: 'Sürekli Cinsel Uyarılma Hastası' Olan Genç Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.05.2024 - 09:55

ABD'de yaşayan 21 yaşındaki Scarlet Kaitlin Wallen, nadir görülen bir hastalığa sahip. Genç kadın, 6 yaşından beri 'sürekli cinsel uyarılma' sorunu yaşıyor. 

Hastaneye kaldırılan kadın, bu hastalıkla yaşamanın zorluklarını anlatıyor.

Kaynak: https://www.themirror.com/news/us-new...
İçeriğin Devamı Aşağıda

21 yaşındaki Scarlet Kaitlin Wallen'a nadir görülen bir hastalık olan "kalıcı genital uyarılma bozukluğu" teşhisi konuldu.

21 yaşındaki Scarlet Kaitlin Wallen'a nadir görülen bir hastalık olan "kalıcı genital uyarılma bozukluğu" teşhisi konuldu.

Wallen, 6 yaşından beri kendisini sürekli tahrik eden bir hastalıkla mücadele diyor. Genç kadın, sürekli bir şekilde cinsel organlarında şiddetli yanma ve uyarılma hissediyor.

Genç kızın sürekli uyarılma nedeniyle yaşadığı acıları dindirmek üzere genital sinirlerinin bir kısmı alınmış durumda.

Genç kızın sürekli uyarılma nedeniyle yaşadığı acıları dindirmek üzere genital sinirlerinin bir kısmı alınmış durumda.

Wallen, her ne kadar sinirlerinin bir kısmını alınmış olsa da günlük hayatını sürdürmekte zorlandığını belirtiyor. Ameliyatından önce ise acı çekmediği yalnızca birkaç gün olduğunu söylüyor.

"Sanki doğal olarak uyarılmış gibiyim ama bunu istemiyorum. Zevk vermiyor, ağrı ve acı veriyor..."

"Sanki doğal olarak uyarılmış gibiyim ama bunu istemiyorum. Zevk vermiyor, ağrı ve acı veriyor..."

Uzun bir süredir bu acıdan muzdarip olan genç kadın, genital bölgesinin sürekli yandığını, ancak bu durumun kendisine yalnızca acı ve ağrı verdiğini belirtiyor. Çok küçük yaşta bu duruma yakalanan kadın, hastalığının arkadaşlarıyla oynamasını engellediğini belirtiyor.

Hastalığın kendisinde yarattığı hissi ise 'derimin altında yanan böcekler varmış gibi' diyerek tarif ediyor.

Bu hastalıktan genç kadında aynı zamanda şiddetli anksiyete ve obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ortaya çıkmasına da sebep olmuş durumda.

Bu hastalıktan genç kadında aynı zamanda şiddetli anksiyete ve obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ortaya çıkmasına da sebep olmuş durumda.

Fiziksel ve psikolojik anlamda etkilenen Scarlet, zamanla içine kapanık biri haline geldiğini ve ruh sağlığı kötüleştiğini belirtiyor. Anksiyetesi nedeniyle arkadaş edinmekte zorlanan Scarlet, insanların yanında uzun süre kalamıyor.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda, Wallen'ın pelvik sinirlerinin dokunmaya aşırı duyarlı hale geldiği bir hastalığı olduğu ortaya çıktı. 

Ağrılı dokunun bir kısmı cerrahi operasyonla çıkarıldı ancak ileride yaşayabileceği 'tamamen hissizlik' nedeniyle dokunun tamamı alınmadı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın