Saçlarını Yapmadan Önce Isıyla Zarar Görmesini Engellemek İçin Deneyebileceğin 10 Yöntem
Saçlarını Yapmadan Önce Isıyla Zarar Görmesini Engellemek İçin Deneyebileceğin 10 Yöntem
Saçlarımız maalesef ki günlük hayatta sıkça ısıya maruz kalır. Bu da saçların yıpranmasına neden olur. Bu yıpranmayı minimuma indirecek önerilerimiz için aşağı kaydırın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Saçınıza düşük ısı ayarında şekil verin.
2. Isı koruyucu sprey kullanın.
3. Saçınızı kurutmadan şekillendirmeyin!
4. Saçınızı düzenli olarak nemlendirin.
5. Saç şekillendirme aletinizi seçerken şuna dikkat edin 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın