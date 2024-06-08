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Saçlarını Yapmadan Önce Isıyla Zarar Görmesini Engellemek İçin Deneyebileceğin 10 Yöntem

etiket Saçlarını Yapmadan Önce Isıyla Zarar Görmesini Engellemek İçin Deneyebileceğin 10 Yöntem

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 18:01

Saçlarımız maalesef ki günlük hayatta sıkça ısıya maruz kalır.  Bu da saçların yıpranmasına neden olur. Bu yıpranmayı minimuma indirecek önerilerimiz için aşağı kaydırın!

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1. Saçınıza düşük ısı ayarında şekil verin.

Saçın maruz kaldığı ısı miktarını azaltmak için kullandığınız aletin ısı ayarını düşürün. Mümkün olduğunca düşük sıcaklık ayarlarını kullanarak saçınızı şekillendirmeye çalışın.

2. Isı koruyucu sprey kullanın.

Isı koruyucu spreyler saçlarınız için oldukça önemlidir. Yıpranmayı minumuma indirmeyi hedefler. Saç spreyinin görevi, saç tellerini kaplayarak ısının zararlarını minimize eder. Saçını ısıyla şekillendirmeden önce bu ürünleri kullanmak, saçın daha sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

3. Saçınızı kurutmadan şekillendirmeyin!

Islak veya nemli saçı şekillendirmek, yapılan en büyük yanlışlardan biridir. Saç tellerinize zarar vermek istemiyorsanız saçınızı tamamen kuruttuktan sonra şekillendirmeye geçmek, saçınıza daha az zarar verir.

4. Saçınızı düzenli olarak nemlendirin.

Saç maskesi ve derinlemesine bakım ürünleri kullanmak, saçınızın güçlenmesini sağlar. Ayrıca parlak bir görüntü sağlaması en güzel yanlarından biri... Bakım yapılan saçın ısıya karşı direnci de fazladır.

5. Saç şekillendirme aletinizi seçerken şuna dikkat edin 👇

Isı ile şekillendirme aletlerinde seramik veya turmalin kaplamalı olanları tercih etmek, ısının saç teline daha eşit dağılmasını sağlar ve saça zarar verme riski de daha düşüktür. Ani ısı değişimlerinden kaynaklanan zararı da azaltır.

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6. Saç şekillendirme süresini kısa tutun.

Saçınızı şekillendirirken, aynı bölgeye defalarca yüksek ısı vermek yerine olabilecek en kısa sürede, saçınızı fazla ısıya maruz bırakmadan şekillendirmeye çalışın. Uzun süre aynı yerde bekletmeyin.

7. Saçınızı düzenli aralıklarla kestirin.

Saç uçlarındaki kırıkları düzenli olarak kestirmek, saçınızın güçlü ve sağlıklı olmasına yardımcı olur. Isının zarar verdiği saçlarınızın da yavaş yavaş azalıp yok olmasını sağlar. Sağlıklı saçlar için saça makas değmesi şart!

8. Saçınızı soğuk su ile durulayın.

Saçınızı ısıyla şekillendirmeden önce soğuk su ile duş almak, saç tellerinin kapanmasına ve ısının daha az zarar  vermesine yardımcı olur. Bu madde aklınıza yatmadıysa da, denemekten zarar gelmez diyelim...

9. Saç tipine uygun şekillendirme ürünleri kullanmak.

Herkesin saç yapısı ve şekli farklıdır. Size en uygun olan ürünleri bulup kullanarak saçlarını en iyi şekilde koruyabilirsin. İnce telli saçlar için hafif ürünler, kalın telli saçlar için ise daha ağır ürünler kullanabilirsiniz.

10. Saçınızı daha az sıklıklarla şekillendirin.

Eğer imkanınız varsa saçlarınıza sık sık ısı uygulamak yerine, belli aralıklarla ısı uygulayabilirsiniz. Bu aralıkların arasında saçın kendini toparlamaya ve güçlenmesine ihtiyaç vardır.

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