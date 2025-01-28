Sabah Uyanınca Güne Güzel ve Enerji Dolu Başlamanızı Sağlayacak 12 Şey

İşe gitmek sabahları bir rutinden çok daha fazlası olabilir! Her sabah yol boyunca kendinizi yenileyebileceğiniz bir rota seçin. Belki parkta birkaç dakika yürümek ya da sakin bir sokaktan geçmek size pozitif bir enerji verebilir. Bu kısa yürüyüş sadece fiziksel değil ruhsal olarak da sizi güçlendirir. Kendi favori rotanızı keşfedin her adımda hem vücudunuzu hem de ruhunuzu yenileyin!