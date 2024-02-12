Rusya'dan Bayraktar'a Saldırı Tehdidi! 'Meşru Hedef Olarak Görüyoruz'

'Bir kez daha vurgulamak isterim ki, eğer bu tesis askeri teçhizat üretiyorsa, biz onu meşru bir hedef olarak görüyoruz' diyen Belik, şunları söyledi: 'Bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Türk tarafı bu tür tesisler inşa etmek istiyorsa ve bu onlar için kârlıysa, onları yasaklayamayız, ancak buna karşı çıkma imkanımız var.'

'Aynı zamanda bu durum ilişkilerimizi etkilemeyecektir' ifadesini kullanan Belik, 'Türkiye ile ilişkilerimiz çok yönlüdür ve Türk meslektaşlarımızla Suriye, Ortadoğu ve diğer tartışmalı konularda ortak bir zemin bulduk. Önemli olan insanların sözlerinden nasıl sorumlu olacaklarını bilmeleridir' diye konuştu.