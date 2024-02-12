Rusya'dan Bayraktar'a Saldırı Tehdidi! 'Meşru Hedef Olarak Görüyoruz'
Rusya'dan Bayraktar'a Saldırı Tehdidi! 'Meşru Hedef Olarak Görüyoruz'
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Baykar Teknoloji'nin CEO'su Haluk Bayraktar'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de insansız hava aracı üretileceğini duyurması sonrası Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
BirGün'ün Lenta.Ru sitesinden aktardığı bilgiye göre, Rusya Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyesi Dmitriy Belik, Ukrayna'da kurulacak olan Baykar fabrikasına saldırı tehdidinde bulundu.
Belik, "İki yıl önce Kiev rejimine tedarik edilen Bayraktarların sayısı önemliydi. Bugün bunların cephe hattında aktif olarak kullanıldığını görmüyoruz. Bu ilk husus. İkincisi, Ukrayna topraklarında herhangi bir askeri teçhizat üretimi bizim için meşru bir hedeftir. Üçüncüsü, bu fabrikanın ya da Bayraktarların üretiminin çatışmaların gidişatını ciddi bir şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
'Meşru hedef olarak görürüz'
'Bir kez daha vurgulamak isterim ki, eğer bu tesis askeri teçhizat üretiyorsa, biz onu meşru bir hedef olarak görüyoruz' diyen Belik, şunları söyledi: 'Bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Türk tarafı bu tür tesisler inşa etmek istiyorsa ve bu onlar için kârlıysa, onları yasaklayamayız, ancak buna karşı çıkma imkanımız var.'
'Aynı zamanda bu durum ilişkilerimizi etkilemeyecektir' ifadesini kullanan Belik, 'Türkiye ile ilişkilerimiz çok yönlüdür ve Türk meslektaşlarımızla Suriye, Ortadoğu ve diğer tartışmalı konularda ortak bir zemin bulduk. Önemli olan insanların sözlerinden nasıl sorumlu olacaklarını bilmeleridir' diye konuştu.
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