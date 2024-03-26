Rusya’daki Saldırganların İstanbul’a Geldiği Tespit Edilmişti: Türkiye’de Ne Yaptılar?

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen saldırının faillerinden ikisinin, kısa süre önce İstanbul’da olduğu ortaya çıkmıştı. Güvenlik kaynakları, saldırganların Rusya’daki oturum sürelerini uzatmak için Türkiye’ye giriş yaptıkları ve kısa süre sonrasında yeniden Rusya’ya döndüklerini belirtiyor.