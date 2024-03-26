Rusya’daki Saldırganların İstanbul’a Geldiği Tespit Edilmişti: Türkiye’de Ne Yaptılar?
Rusya’daki Saldırganların İstanbul’a Geldiği Tespit Edilmişti: Türkiye’de Ne Yaptılar?
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Moskova’da 139 kişinin hayatını kaybettiği ve IŞİD’in üstlendiği terör saldırısının faillerinden ikisinin, kısa süre önce Türkiye’ye geldiği ortaya çıkmıştı.
Rus güvenlik güçlerinin yakaladığı teröristlerden biri ilk sorgusunda İstanbul’dan geldiğini ifade etmişti.
Anadolu Ajansı’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; Tacik iki saldırgan Rusya’daki oturum sürelerini uzatmak için Türkiye’ye giriş yaptı.
Tacik saldırganlardan ikisinin uzun süredir Moskova'da ikamet ettiği, Rusya'daki ikamet sürelerini uzatmak için ülkeden çıkış yapmaları gereken saldırganların, coğrafi yakınlığı ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasına uygulanan ambargoların fazla seçenek bırakmaması nedeniyle Türkiye'ye geldikleri belirlendi.
Haklarında herhangi bir "arama kaydı" bulunmayan saldırganların pasaportlarını kullanarak Türkiye ve Rusya arasında seyahat edebildiği belirtildi.
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Saldırganlardan Shamsidin Fariduni'nin 20 Şubat'ta havayoluyla Rusya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı, İstanbul Fatih'te bir otelde kaldıktan sonra 2 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya gittiği tespit edildi.
Diğer saldırgan Saidakram Rajabalizoda'nın ise 5 Ocak'ta İstanbul'a gelerek Fatih'te bir otelde bir süre kaldığı, daha sonra Fariduni ile aynı uçakta Moskova'ya döndüğü belirlendi.
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