Rusya Terör Saldırısı: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Artıyor

Rusya, yakın tarihinin en büyük terör saldısıyla karşı karşıya. Başkent Moskova’daki bir konser salonuna giren saldırganlar, otomatik silahlarla insaları taramıştı. Saldırıda 3’ü çocuk olmak üzere 93 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların kimlikleri belli olurken, resmi makamlardan yapılan açılamada 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.