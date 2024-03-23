Rusya Terör Saldırısı: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Artıyor
Rusya Terör Saldırısı: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Artıyor
Rusya, yakın tarihinin en büyük terör saldısıyla karşı karşıya. Başkent Moskova’daki bir konser salonuna giren saldırganlar, otomatik silahlarla insaları taramıştı. Saldırıda 3’ü çocuk olmak üzere 93 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların kimlikleri belli olurken, resmi makamlardan yapılan açılamada 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rusya’da dün akşam saatlerinde konser salonuna giren teröristler, otomatik silahlarla katliam yapmıştı.
Son açıklanan verilerek göre 3’ü çocuk olmak üzere 93 kişi saldırda hayatını kaybetti.
Saldırıyı IŞİD üstlenirken, saldırganların kimlikleri de belli olmuştu.
4 saldırganın da Tacikistan vatandaşı olduğu iddia ediliyor.
Rusya’dan son yapılan açıklamada, saldırıya bizzat katılan 4 kişi dahil toplam 11 kişinin yakalandığı duyuruldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda