Rusya Soruşturma Komitesi Video Yayınlandı: Putin’den İlk Mesaj

Rusya, yakın tarihinin en kanlı günlerinden birini yaşadı. Başkent Moskova’daki bir konser salonunu basan teröristler adeta katliam yaptı ve en az 40 kişinin ölümüne neden oldu. Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor. Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili ilk videosunu yayınlanırken, Başkan Putin ise saldırıda yararlananlara şifa diledi.