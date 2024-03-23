Rusya Soruşturma Komitesi Video Yayınlandı: Putin’den İlk Mesaj
Rusya Soruşturma Komitesi Video Yayınlandı: Putin’den İlk Mesaj
Rusya, yakın tarihinin en kanlı günlerinden birini yaşadı. Başkent Moskova’daki bir konser salonunu basan teröristler adeta katliam yaptı ve en az 40 kişinin ölümüne neden oldu. Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor. Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili ilk videosunu yayınlanırken, Başkan Putin ise saldırıda yararlananlara şifa diledi.
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Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan konser salonunda yapılan saldırıda, en az 40 kişinin öldüğü, 146'dan fazla ise yaralı olduğu açıklandı.
Hayatını kaybedenlerin sayısının da ise artacağı ifade ediliyor.
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısı ile ilgili olarak ilk videosunu yayımladı
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Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise saldırı sonrasında ilk mesajı kısa oldu.
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Putin'in Crocusa'daki terör saldırısında yaralananlara şifa dilediğini ve doktorlara şükranlarını sunduğunu belirtildi.
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