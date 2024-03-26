Sıra Paris’te mi? ABD Büyükelçiliği Fransa’daki Vatandaşlarını Uyardı

Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan ve terör örgütü IŞİD’in üstlendiği saldırada 139 kişini hayatını kaybetmişti. Saldırı öncesinde ABD Rusya Büyükelçiliğinden uyarı yayınlanması dikkat çekmişti. ABD Paris Büyükelçiliği, şimdi de Fransa’da yaşayan vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyardı.