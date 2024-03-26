Sıra Paris’te mi? ABD Büyükelçiliği Fransa’daki Vatandaşlarını Uyardı
Sıra Paris’te mi? ABD Büyükelçiliği Fransa’daki Vatandaşlarını Uyardı
Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan ve terör örgütü IŞİD’in üstlendiği saldırada 139 kişini hayatını kaybetmişti. Saldırı öncesinde ABD Rusya Büyükelçiliğinden uyarı yayınlanması dikkat çekmişti. ABD Paris Büyükelçiliği, şimdi de Fransa’da yaşayan vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyardı.
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Rusya’da konser salonunu basan teröristler, otomatik silahlarla konsere gelenleri taramış ve 139 kişinin ölümüne neden olmuştu.
Moskova’daki saldırdan önce, ABD Rusya Başkonsolosluğu tarafından yayınlanan uyarı tartışılmıştı.
ABD’nin Paris Büyükelçiliği’nin, şimdi de Fransa için vatandaşlarını uyardığı ortaya çıktı.
Yapılan uyarıda, özellikle turistlerin yoğun olarak ilgi gösterdiği yerlerden kaçınılması gerektiği yer aldı.
Fransa, Moskova’daki saldırı sonrasında ülke genelinde güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkarmıştı.
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Fransa’nın, yakın zamanda Rusya ile savaşta olan Ukrayna’ya yardımları artırma kararı alması Rusya tarafından tepki çekmiş ve Fransa’nın gönderdiği her yardımın meşru hedefleri olacağı açıklanmıştı.
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