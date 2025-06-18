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Rota Oluşturuldu: "İstanbul Gezgini" Araştırmacı Yazar Önder Kaya'dan Keşfetmeniz Gereken İstanbul Lezzetleri

Rota Oluşturuldu: "İstanbul Gezgini" Araştırmacı Yazar Önder Kaya'dan Keşfetmeniz Gereken İstanbul Lezzetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.06.2025 - 13:34

İstanbul tarihini daha yakından tanımak, İstanbul sokaklarını bilinçli bir şekilde gezmek istemez misiniz? Peki bu konuda başvuracağınız kişi veya kaynak kim olur? Eğer henüz Önder Kaya'yı tanımıyorsanız, kısaca tanıtalım. Kendisini kısaca 'İstanbul Gezgini' diye tanıtan Önder Kaya, bugüne kadar İstanbul ve tarihi üzerine 8 farklı kitap kaleme aldı. Sosyal medyada İstanbul'un eşsiz manzaralarını, keşfedilmemiş sokaklarını paylaşan Kaya, aynı zamanda tam bir lezzet düşkünü.

O halde gelin, İstanbul Gezgini'nin lezzet rotasında nereler varmış öğrenelim!

İstanbul Gezgini'nin kadrajından İstanbul'a bakıyorsunuz.

İstanbul Gezgini'nin kadrajından İstanbul'a bakıyorsunuz.

Sosyal medyada İstanbul Gezgini ismiyle görebileceğiniz Önder Kaya, araştırmacı, yazar ve öğretim görevlisi. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Kaya, daha sonra Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Orta Çağ Tarihi anabilim dalında yüksek lisansını yaptı. 

Öğretmenlik hayatına devam eden Kaya, aynı zamanda çeşitli kitaplar da kaleme aldı.

İstanbul ve tarihi üzerine sekiz farklı kitap!

İstanbul ve tarihi üzerine sekiz farklı kitap!

Önder Kaya, bu kitaplarının ardından 'Türkiye Yazarlar Birliği' tarafından 2008 yılında şehir kitapları ödülüne de layık görüldü. Kaya, daha sonra görselde görmüş olduğunuz 'Dakikalar İçinde' serisine de Osmanlı, Avrupa ve Orta Doğu konularıyla giriş yaptı.

Kaya, yalnızca yazar kimliğiyle tanınmıyor. Aynı zamanda sosyal medyada da oldukça aktif bir isim. Instagramda da X'te (Twitter) de aynı isimle (onderkayaistanbulgezgini) yer alan Kaya, İstanbul'un unutulmaya yüz tutmuş sokaklarını ve lezzetlerini keşfediyor. Her birini de takipçileriyle paylaşıyor.

Önder Kaya'nın İstanbul'da yemek için tavsiye ettiği yerler pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor.

Önder Kaya'nın İstanbul'da yemek için tavsiye ettiği yerler pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor.
twitter.com

O halde buyurun, biz de bu önerilere bir göz atalım.

O halde buyurun, biz de bu önerilere bir göz atalım.
twitter.com

Kadıköy'ün en iyi dönerlerinden.

Kadıköy'ün en iyi dönerlerinden.
twitter.com

Göktürk'e yolunuz düşerse unutmayın.

Göktürk'e yolunuz düşerse unutmayın.
twitter.com

Tarihi Kuzguncuk Fırını'ndan ne yenir?

Tarihi Kuzguncuk Fırını'ndan ne yenir?
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Paşabahçe Stadyumu yakınlarında;

Paşabahçe Stadyumu yakınlarında;
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Tavuklu ve ıspanaklı pide;

Tavuklu ve ıspanaklı pide;
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Peki İstanbul'da balık nerede yenir?

Peki İstanbul'da balık nerede yenir?
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Ekmekler, kekler...

Ekmekler, kekler...
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İstanbul'un en iyi simitlerinden biri bulundu!

İstanbul'un en iyi simitlerinden biri bulundu!
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Kasato denediniz mi hiç? Balat'a yolunuz düşerse tavsiyedir.

Kasato denediniz mi hiç? Balat'a yolunuz düşerse tavsiyedir.
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Sıra geldi lahmacuna.

Sıra geldi lahmacuna.
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Listede iddialı lezzetler de var: Yoğurtlu kıymalı börek.

Listede iddialı lezzetler de var: Yoğurtlu kıymalı börek.
twitter.com

Peki turşu suyunu kimde, nerede içelim?

Peki turşu suyunu kimde, nerede içelim?
twitter.com

Şöyle esnaf lokantalarının fotoğraflarından bellidir lezzetli olduğu.

Şöyle esnaf lokantalarının fotoğraflarından bellidir lezzetli olduğu.
twitter.com

Bonus: Önder Kaya'nın memleketi Ordu'dan da bir öneri var.

Bonus: Önder Kaya'nın memleketi Ordu'dan da bir öneri var.
twitter.com

Sizin yolunuz bu mekanlara düştü mü? Uğramayı düşünüyor musunuz?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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