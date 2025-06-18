Rota Oluşturuldu: "İstanbul Gezgini" Araştırmacı Yazar Önder Kaya'dan Keşfetmeniz Gereken İstanbul Lezzetleri
İstanbul tarihini daha yakından tanımak, İstanbul sokaklarını bilinçli bir şekilde gezmek istemez misiniz? Peki bu konuda başvuracağınız kişi veya kaynak kim olur? Eğer henüz Önder Kaya'yı tanımıyorsanız, kısaca tanıtalım. Kendisini kısaca 'İstanbul Gezgini' diye tanıtan Önder Kaya, bugüne kadar İstanbul ve tarihi üzerine 8 farklı kitap kaleme aldı. Sosyal medyada İstanbul'un eşsiz manzaralarını, keşfedilmemiş sokaklarını paylaşan Kaya, aynı zamanda tam bir lezzet düşkünü.
O halde gelin, İstanbul Gezgini'nin lezzet rotasında nereler varmış öğrenelim!
İstanbul Gezgini'nin kadrajından İstanbul'a bakıyorsunuz.
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İstanbul ve tarihi üzerine sekiz farklı kitap!
Önder Kaya'nın İstanbul'da yemek için tavsiye ettiği yerler pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor.
O halde buyurun, biz de bu önerilere bir göz atalım.
Kadıköy'ün en iyi dönerlerinden.
Göktürk'e yolunuz düşerse unutmayın.
Tarihi Kuzguncuk Fırını'ndan ne yenir?
Paşabahçe Stadyumu yakınlarında;
Tavuklu ve ıspanaklı pide;
Peki İstanbul'da balık nerede yenir?
Ekmekler, kekler...
İstanbul'un en iyi simitlerinden biri bulundu!
Kasato denediniz mi hiç? Balat'a yolunuz düşerse tavsiyedir.
Sıra geldi lahmacuna.
Listede iddialı lezzetler de var: Yoğurtlu kıymalı börek.
Peki turşu suyunu kimde, nerede içelim?
Şöyle esnaf lokantalarının fotoğraflarından bellidir lezzetli olduğu.
Bonus: Önder Kaya'nın memleketi Ordu'dan da bir öneri var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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