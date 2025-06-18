Rota Oluşturuldu: "İstanbul Gezgini" Araştırmacı Yazar Önder Kaya'dan Keşfetmeniz Gereken İstanbul Lezzetleri

Önder Kaya, bu kitaplarının ardından 'Türkiye Yazarlar Birliği' tarafından 2008 yılında şehir kitapları ödülüne de layık görüldü. Kaya, daha sonra görselde görmüş olduğunuz 'Dakikalar İçinde' serisine de Osmanlı, Avrupa ve Orta Doğu konularıyla giriş yaptı.

Kaya, yalnızca yazar kimliğiyle tanınmıyor. Aynı zamanda sosyal medyada da oldukça aktif bir isim. Instagramda da X'te (Twitter) de aynı isimle (onderkayaistanbulgezgini) yer alan Kaya, İstanbul'un unutulmaya yüz tutmuş sokaklarını ve lezzetlerini keşfediyor. Her birini de takipçileriyle paylaşıyor.