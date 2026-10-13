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RJ Mitte Kimdir, Neden Öldü? Breaking Bad'in Walter White Jr.'ı RJ Mitte Kaç Yaşındaydı, Nereli?

RJ Mitte Kimdir, Neden Öldü? Breaking Bad'in Walter White Jr.'ı RJ Mitte Kaç Yaşındaydı, Nereli?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 09:06
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Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlu Walter White Jr. karakterini canlandıran RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü Teksas'ın Brownsville kentinde vefat eden genç oyuncunun ölüm haberi, dünya çapında büyük üzüntü yarattı. Haberin ardından RJ Mitte'nin neden öldüğü ve hayatına dair detaylar merak edildi.

İşte RJ Mitte'nin hayatı, kariyeri ve projeleri...

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RJ Mitte Kimdir?

RJ Mitte Kimdir?

Asıl adı Roy Frank Mitte III olan RJ Mitte, 21 Ağustos 1992'de ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Jackson kentinde dünyaya geldi. Oyuncu, film yapımcısı, manken ve engelli hakları savunucusu kimliğiyle tanınıyordu.

Dünyaca tanındığı yapım, 2008-2013 yılları arasında AMC kanalında yayınlanan Breaking Bad oldu. Dizide Walter White Jr. karakterine hayat verdi ve bu rol sayesinde uluslararası ünlü bir isim haline geldi.

RJ Mitte Ne İş Yapıyordu?

Mitte, oyunculuğun yanı sıra film yapımcılığı ve modellik yaptı. 2014'te bir moda markasının reklam kampanyasında yer aldı, 2015'te ise bir moda defilesinde podyuma çıktı.

RJ Mitte Neden Öldü?

RJ Mitte Neden Öldü?

RJ Mitte'nin temsilcisi, oyuncunun intihar sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı. Mitte'nin ekibi yaptığı açıklamada, 'sevilen oyuncu, hayırsever ve tutkulu engelli hakları savunucusu' RJ Mitte'nin trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaştıklarını duyurdu ve ailesi için mahremiyetlerine saygı istedi.

Brownsville Polisi ise ölümün nedeni ve şekline ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, otopsi yapılacağını bildirdi.

RJ Mitte Nerede Hayatını Kaybetti?

Mitte, taşındığı Teksas'ın Brownsville kentinde, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Yerel yetkili, ölümünü öğleden sonra olarak kaydetti.

RJ Mitte Kaç Yaşındaydı, Nereli?

RJ Mitte Kaç Yaşındaydı, Nereli?

RJ Mitte, vefat ettiği 12 Ekim 2026'da 34 yaşındaydı. Mississippi'nin Jackson kentinde doğan Mitte, çocukluğu ve gençliği boyunca Louisiana'nın Lafayette ve Teksas'ın Austin kentleri arasında büyüdü.

RJ Mitte Amerikalı mı?

Evet, RJ Mitte Amerikalıydı. Ailesiyle birlikte, kız kardeşine gelen film teklifi üzerine Los Angeles'a taşındı; sonraki yıllarda Teksas'ın Brownsville kentine yerleşti.

RJ Mitte'nin Breaking Bad'deki Rolü: Walter White Jr.

RJ Mitte'nin Breaking Bad'deki Rolü: Walter White Jr.

RJ Mitte, Breaking Bad'in ilk bölümü yayınlandığında 15 yaşındaydı. Dizide, kimya öğretmeni Walter White'ın serebral palsi ile yaşayan oğlu Walter White Jr. karakterini canlandırdı. Karakter gibi Mitte de gerçek hayatta serebral palsi ile yaşıyordu ve rolüne getirdiği gerçekçilik büyük beğeni topladı.

Breaking Bad'deki Başarıları

Mitte, dizinin beş sezonunun tamamında rol aldı. Breaking Bad kadrosuyla 2014 Screen Actors Guild Ödüllerinde Drama Dizisi Topluluğu Ödülü'nü kazandı. 2013'te ise engelli oyuncuların temsiline katkısıyla SAG-AFTRA Harold Russell Ödülü'ne layık görüldü.

RJ Mitte'nin Hastalığı Neydi? Engelli Hakları Çalışmaları

RJ Mitte'nin Hastalığı Neydi? Engelli Hakları Çalışmaları

RJ Mitte'ye 3 yaşında serebral palsi, yani beyin felci tanısı kondu. Çocukluğunun büyük bölümünü bacak destekleri ve koltuk değnekleriyle geçirdi; gençlik yıllarında yürümek için destek ihtiyacı kalmadı.

RJ Mitte Engelli Hakları İçin Neler Yaptı?

Mitte, engelli oyuncuların sinemada ve televizyonda daha iyi temsil edilmesi için yıllarca çalıştı. Screen Actors Guild'in engelli oyuncular için sözcülüğünü üstlendi, 2015'ten itibaren United Cerebral Palsy'nin elçisi oldu ve Shriners Children's ile çalıştı. Kurucusu olduğu Mitte Foundation'ın başkanlığını da sürdürüyordu.

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RJ Mitte'nin Kariyeri ve Projeleri

RJ Mitte'nin Kariyeri ve Projeleri

Breaking Bad'in ardından RJ Mitte hem dizilerde hem de filmlerde yer aldı.

RJ Mitte'nin Dizileri

  • Breaking Bad (2008-2013) - Walter White Jr.

  • Switched at Birth (2014) - Campbell Bingman

  • This Close (2018) - TJ Black

  • Now Apocalypse (2019) - Leif

  • The Guardians of Justice (2022) - Mind Master

RJ Mitte'nin Filmleri

  • Stump (2011)

  • Dixieland (2015)

  • The Recall (2017)

  • The Oak Room (2020)

  • Triumph (2021) - aynı zamanda yapımcısı

  • The Unseen (2023)

  • Love Me Dead (2024)

  • Westhampton (2025)

  • Talking to Strangers (2026)

  • One Eye Open (2026)

RJ Mitte'nin Özel Hayatı: Nişanlısı Kimdi?

RJ Mitte'nin Özel Hayatı: Nişanlısı Kimdi?

RJ Mitte, 2018'den beri birlikte olduğu sevgilisi Kennedy Suarez ile 2025 Ekim ayında nişanlandığını duyurmuştu. Çift düğün hazırlıklarını sürdürüyordu.

RJ Mitte İçin Anma Mesajları Geldi

RJ Mitte İçin Anma Mesajları Geldi

Mitte'nin ölüm haberinin ardından Breaking Bad ekibinden anma mesajları geldi. Dizide babası Walter White'ı canlandıran Bryan Cranston sosyal medyadan yaptığı paylaşımda derin üzüntüsünü dile getirdi ve 'Seni özleyeceğim oğlum' dedi.

Jesse Pinkman'ı canlandıran Aaron Paul, 'RJ, seni seviyorum dostum' mesajını paylaştı. Hank Schrader'ı oynayan Dean Norris ise haberin yüreğini burktığını belirterek Mitte'nin çok özleneceğini söyledi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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