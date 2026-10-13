RJ Mitte Kimdir, Neden Öldü? Breaking Bad'in Walter White Jr.'ı RJ Mitte Kaç Yaşındaydı, Nereli?

RJ Mitte'ye 3 yaşında serebral palsi, yani beyin felci tanısı kondu. Çocukluğunun büyük bölümünü bacak destekleri ve koltuk değnekleriyle geçirdi; gençlik yıllarında yürümek için destek ihtiyacı kalmadı.

RJ Mitte Engelli Hakları İçin Neler Yaptı?

Mitte, engelli oyuncuların sinemada ve televizyonda daha iyi temsil edilmesi için yıllarca çalıştı. Screen Actors Guild'in engelli oyuncular için sözcülüğünü üstlendi, 2015'ten itibaren United Cerebral Palsy'nin elçisi oldu ve Shriners Children's ile çalıştı. Kurucusu olduğu Mitte Foundation'ın başkanlığını da sürdürüyordu.