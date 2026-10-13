RJ Mitte Kimdir, Neden Öldü? Breaking Bad'in Walter White Jr.'ı RJ Mitte Kaç Yaşındaydı, Nereli?
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Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlu Walter White Jr. karakterini canlandıran RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü Teksas'ın Brownsville kentinde vefat eden genç oyuncunun ölüm haberi, dünya çapında büyük üzüntü yarattı. Haberin ardından RJ Mitte'nin neden öldüğü ve hayatına dair detaylar merak edildi.
İşte RJ Mitte'nin hayatı, kariyeri ve projeleri...
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RJ Mitte Kimdir?
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RJ Mitte Neden Öldü?
RJ Mitte Kaç Yaşındaydı, Nereli?
RJ Mitte'nin Breaking Bad'deki Rolü: Walter White Jr.
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RJ Mitte'nin Kariyeri ve Projeleri
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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