Renkoloji Testine Göre Doğduğun Ayın Rengi Kişiliğin Hakkında Ne Söylüyor?

Temmuz'un mercan pembesi rengi genellikle feminen bir enerji ile ilişkilendirilir. Yani, yaratıcılığın yüksek olmasına, enerjinin yükselmesine ve hayatın güzelleşmesine işaret eder. Temmuz ayında doğan insanlar sadece kendilerine değil, diğer insanlara da, doğaya da iyi gelecek işler ile meşgul olurlar.