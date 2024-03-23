Renkoloji Testine Göre Doğduğun Ayın Rengi Kişiliğin Hakkında Ne Söylüyor?
Renkoloji Testine Göre Doğduğun Ayın Rengi Kişiliğin Hakkında Ne Söylüyor?
Ünlü astrolog Michele Bernhardt, uzun yıllar yaptığı çalışmalar sonucunda 'colorstrology' adını verdiğini bir uygulama geliştirmiş. Bu uygulamaya göre, doğduğunuz ayın hatta günün rengi sizin kişilik özelliklerinize dair ipuçları veriyor.
Siz de doğduğunuz ayın renkolojisini öğrenmek ister misiniz?
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