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Renkoloji Testine Göre Doğduğun Ayın Rengi Kişiliğin Hakkında Ne Söylüyor?

Renkoloji Testine Göre Doğduğun Ayın Rengi Kişiliğin Hakkında Ne Söylüyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.03.2024 - 17:16

Ünlü astrolog Michele Bernhardt, uzun yıllar yaptığı çalışmalar sonucunda 'colorstrology' adını verdiğini bir uygulama geliştirmiş. Bu uygulamaya göre, doğduğunuz ayın hatta günün rengi sizin kişilik özelliklerinize dair ipuçları veriyor. 

Siz de doğduğunuz ayın renkolojisini öğrenmek ister misiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Doğduğun ayı seç bakalım!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Ocak: Karamel!

Ocak: Karamel!

Kahverengi ve toprak tonları, yaratıcı olmaya işaret eder. Ocak ayında doğan kimseler, tıpkı toprak gibi kararlı ve çözüm odaklıdır. Bu kişiler sorumluluklarının farkında olan, ayrıca hayallerinin peşinden koşmaktan vazgeçmeyen kişiliklere sahiptir.

Şubat: Lila!

Şubat: Lila!

Şubat ayında doğan kişilerin rengi ise romantik mi romantik liladır. Şubatın rengi olan lila, genellikle insan ilişkileriyle ilişkilendirilmiştir. Yenilikçi ve bir o kadar da pozitif olan Şubat doğumlu kişiler, etrafındaki insanlara da sevgi yayar.

Mart: Su Rengi!

Mart: Su Rengi!

Mart ayında ön plana çıkan su rengi, sezgisel insanlara işaret eder. Hayal dünyasında yaşamayı seven bu kimselerin duyguları da oldukça gelişmiştir. Mart ayında doğan kimseler, bilinç ve bilinçaltı arasında bir aracı gibidir. Su da, bu durumun en güzel temsilcisidir.

Nisan: Biber Kırmızısı

Nisan: Biber Kırmızısı

Renginden de anlaşılacağı üzere, Nisan ayında doğan kişiler en enerjik, şehvetli kişilerdir. Bu kimseler başarının peşinden koşar, kendilerine olan güvenleri de tamdır. Düştükleri zaman kalkmasını bilir, yollarına devam ederler. Fiziksel ve psikolojik olarak güçlülerdir.

Mayıs: Tomurcuk Yeşili!

Mayıs: Tomurcuk Yeşili!

Mayısın doğadan gelen bu yeşil rengi, tıpkı bahar ayları gibi iyileşmeye, gençlemeye işaret eder. Mayıs ayında doğan kimseler her daim genç kalmaya çalışır. Fiziksel olarak yaş alsalar da manevi olarak asla yaşlanmazlar. Yaşamayı, dünyayı, doğayı, insanları severler. Etraflarındaki insanlara da iyi gelirler.

Haziran: Kavak Sarısı

Haziran: Kavak Sarısı

Haziran'ın rengi size de güneşi hatırlattı mı? Doğanın yeniden kendine geldiği bu dönemde, güneşin bilgeliğidir insanlara iyi gelen. Haziran ayında doğan insanlar da tıpkı bir güneş gibi, diğer insanları bilgelikleriyle aydınlatır. Güneşin parlak ışıkları gibi göz alıcı bir güzelliği sahiptirler.

Temmuz: Mercan Pembesi!

Temmuz: Mercan Pembesi!

Temmuz'un mercan pembesi rengi genellikle feminen bir enerji ile ilişkilendirilir. Yani, yaratıcılığın yüksek olmasına, enerjinin yükselmesine ve hayatın güzelleşmesine işaret eder. Temmuz ayında doğan insanlar sadece kendilerine değil, diğer insanlara da, doğaya da iyi gelecek işler ile meşgul olurlar.

Ağustos: Güneş Turuncusu!

Ağustos: Güneş Turuncusu!

Ağustos'un tenimizi yakan görkemli ışınları, bu ayda doğan insanları da elbette etkisi altına almıştır. Tam bir güneş çocuğu olan Ağustos insanları, asaletleri ile dikkat çeker. Güçlü, asil duruşları ile birçok kişiye ilham olurlar.

Eylül: Baja Mavisi!

Eylül: Baja Mavisi!

Güzellik, duruluk, sanatçı ruh...Eylül ayında doğan kimseleri bu kelimelerden başka kelimeler ile tanımlayamazdık. Doğanın kendi halinde kalmaya başladığı bu dönemde, insanın içerisindeki gerçek duygular da açığa çıkmaya başlayacaktır. Tam da bu ayda doğan kimseler ise duyguları, sezgileri ve hülyaları ile dikkat çeker.

Ekim: Gök Mavisi!

Ekim: Gök Mavisi!

Sakin, yatıştırıcı, huzur veren...Elbette gök yüzünden bahsediyoruz. Ekim çocuklarının rengi, özelliklerini de aldıkları Gök mavisinden gelir. Bu ayda doğan kimseler, diğer kişilerle uyumlu olmaya, özgüvenli olmaya ve elbette yaratıcı olmaya eğilimlidir.

Kasım: Bordo!

Kasım: Bordo!

Kasım ayının kelimeleri ise bordo renginin aşkından, tutkusundan, alevinden başka kelimeler değil. Kasım ayında doğan kişiler içlerinde taşıdıkları büyük tutkuyu kimi zaman bir insana, kimi zaman işine, kimi zaman da sanatına aktarır. Her halükarda da ortaya muhteşem sonuçlar çıkacağı kaçınılmazdır.

Aralık: Pagoda Mavisi!

Aralık: Pagoda Mavisi!

Aralık ayında doğanlar ise bilgeliği ve gerçekliği birbirine bağlayan kimselerdir. Pagoda mavisi, dünyanın gerçek yüzünü, bilimi temsil eder. Zekaya ve akla bağlı olan Aralık çocukları ise meraklı, araştırmacı, zeki ve tutarlı olurlar.

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