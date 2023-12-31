Regl Sancılarını Dindirecek Şey Bu Testin Sonunda!
Regl Sancılarını Dindirecek Şey Bu Testin Sonunda!
Regl dönemi kimi zaman korkulu rüyamız olabiliyor. Çekilen ağrılar, durup durup ağlamalar....
Peki ya bu sancılı dönemdeki sıkıntını en aza indirmek için ne yapmalısın?
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1. İlk soruyla başlayalım! Senin regl sancıların bir renk olsa hangi renk olurdu?
2. Regl döneminin başladığını hangisiyle anlıyorsun?
3. Regl döneminde daha rahat hissetmeni sağlayan bir aktivite ya da alışkanlığın var mı?
4. Bu dönemde hangi hijyen ürünlerini tercih ediyorsun?
5. Genel olarak regl dönemin düzenli mi yoksa düzensiz mi?
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6. Regl dönemin genellikle kaç gün sürüyor?
7. Bu dönemde ağrını hafifletmek için başvurduğun yöntemler var mı?
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