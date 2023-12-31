Regl Sancılarını Dindirecek Şey Bu Testin Sonunda!

Regl dönemi sırasında sıcak su torbası veya sıcak duş, regl döneminde sana rahatlatıcı etkiler sağlayabilir. Bu yöntemler, öncelikle kas gevşemesini destekler. Sıcak su, vücuttaki kasları rahatlatabilir ve özellikle pelvik bölgedeki kas gerginliğini azaltarak regl sancılarını hafifletebilir. Sıcak su, genel olarak rahatlatıcı bir etkiye sahiptir ve regl dönemi sırasındaki stresi de azaltabilir. Sıcaklık hissiyatıyla birlikte zihinsel olarak rahatlatıcı bir deneyim sunarak, regl dönemi sırasında rahatsızlık hissini en aza indirebilir. Bu nedenle regl döneminde sıcak su torbanı yanından ayırmamalısın!