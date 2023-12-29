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Regl Döneminde Neler Yaşadığını Tahmin Ediyoruz!

etiket Regl Döneminde Neler Yaşadığını Tahmin Ediyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 17:31

Regl döneminde neler yaşadığını tahmin etmemizi istiyor musun? Bakalım sen bu dönemde neler yaşıyorsun, hep birlikte görelim.

Haydi teste!

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1. Başlayalım! Regl öncesi dönemin (PMS) kaç gün sürüyor?

2. PMS döneminde ruh halin nasıl peki?

3. Regl dönemin kaç gün sürüyor?

4. Bu dönemde en çok hangi gıdaları tüketiyorsun?

5. Ağrı kesici kullanıyor musun?

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6. Günlük işlerini halletmeye çalışırken ne tür zorluklar yaşıyorsun diye sorsak?

7. Kanaman ne durumda oluyor?

8. Son soruya geldik! Gün içerisinde kaç kez ped değiştiriyorsun?

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Sana dokunulmasını asla istemiyorsun!

Regl döneminde çok fazla ağrı çekiyorsun. Bedeninin neredeyse her yeri ağrıyor ve bazen dayanılmaz seviyelere çıkabiliyor. Çareyi ağrı kesici almak ve sıcak su torbasına sarılmakta buluyorsun bazen ama sen de ne yapacağını bilemiyorsun. Sevdiklerin bile yanına yaklaşamıyor bazı anlarda, kendini onlardan uzak tutmak istiyorsun çünkü kalplerini kırmak istemiyorsun bir noktada. Bu da işleri daha da zorlaştırıyor. Ama kendine dikkat edersen, düzenli beslenip uyursan bu süreci rahat bir şekilde atlatabilirsin diye düşünüyoruz.

Sinirli bir ruh haline bürünüyorsun!

Regl döneminden önce birkaç sancı kendisini gösterir göstermez sürece başlayacağını anlıyorsun. Bu sürece de biraz gergin giriyorsun anlaşılan. Çünkü sinirli ve biraz agresif olduğunda etrafındaki insanları kırmak istemiyorsun, bu yüzden biraz kendi içine kapanıyorsun. Ağrın ve sancıların geçene kadar biraz yalnız kalmak sana iyi geliyor, biraz iyi hissedince çevrendeki insanlarla iletişim kurmaya başlıyorsun. Regl döneminde kendini az da olsa izole ettiğini söyleyebiliriz.

Senin içinde fırtınalar kopuyor!

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda, regl döneminde içinde fırtınalar kopuyor. Çektiğin ağrılar, kramplar ve ruh halinin değişmesi, seni bu süreçte daha çok yoruyor diyebiliriz. Yakın arkadaşlarınla zaman geçirmek sana iyi gelse de bir süre sonra kendini onlardan geri çekip hemen yatağına geçerek dinlenmek istiyorsun ancak sorumlulukların günden güne biriktiği için çok dinlenemiyorsun. E bu durum da seni daha çok yoruyor gibi gözüküyor. Regl dönemini kazasız belasız atlattığın zaman kendini çok daha iyi hissediyorsun diye yorumladık.

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