Regl Döneminde Neler Yaşadığını Tahmin Ediyoruz!

Regl döneminde çok fazla ağrı çekiyorsun. Bedeninin neredeyse her yeri ağrıyor ve bazen dayanılmaz seviyelere çıkabiliyor. Çareyi ağrı kesici almak ve sıcak su torbasına sarılmakta buluyorsun bazen ama sen de ne yapacağını bilemiyorsun. Sevdiklerin bile yanına yaklaşamıyor bazı anlarda, kendini onlardan uzak tutmak istiyorsun çünkü kalplerini kırmak istemiyorsun bir noktada. Bu da işleri daha da zorlaştırıyor. Ama kendine dikkat edersen, düzenli beslenip uyursan bu süreci rahat bir şekilde atlatabilirsin diye düşünüyoruz.