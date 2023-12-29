Regl Döneminde Neler Yaşadığını Tahmin Ediyoruz!
Regl Döneminde Neler Yaşadığını Tahmin Ediyoruz!
Regl döneminde neler yaşadığını tahmin etmemizi istiyor musun? Bakalım sen bu dönemde neler yaşıyorsun, hep birlikte görelim.
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Başlayalım! Regl öncesi dönemin (PMS) kaç gün sürüyor?
2. PMS döneminde ruh halin nasıl peki?
3. Regl dönemin kaç gün sürüyor?
4. Bu dönemde en çok hangi gıdaları tüketiyorsun?
5. Ağrı kesici kullanıyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Günlük işlerini halletmeye çalışırken ne tür zorluklar yaşıyorsun diye sorsak?
7. Kanaman ne durumda oluyor?
8. Son soruya geldik! Gün içerisinde kaç kez ped değiştiriyorsun?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın