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Reels Dalgasını Hala Yakalamayanlar İçin En Popüler 11 Reels Fikri

etiket Reels Dalgasını Hala Yakalamayanlar İçin En Popüler 11 Reels Fikri

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
10.07.2025 - 10:31

Toplanın, en çok izlenen reels içeriklerini oluşturuyoruz çünkü bu içerik reels içeriği üretmek isteyenler için yol gösterici! Eğer hala reels akımlarına katılmak istiyorsanız bu içerik tam olarak size göre. Birbirinden farklı kategorideki bu fikirler ile Instagram'ı sallayabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım!

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1. "Bakarız"

Çevrenizde her şeye bakarız diyen biri varsa bu reels tam olarak onun için. Siz bir yere gitmek istiyorsanız ve bakarız diyorsa, onu yaptığınızda story paylaşmak en doğal hakkınız. Türkçesi 'bakarız demişti, şimdi storylerime bakıyor' olan bu akım çok popüler!

2. Yakışıklı gördüğünde içecekten yudumlama

İtalya'dan çıkan bu akım dünyanın her yerinde popüler. Yakışıklı veya size hoş gelen birini gördükçe içeceğinizden yudumluyorsunuz. Hem eğlenceli bir aktivite hem de gerçekten son dönemde Instagram'da çok popüler! Videonuz binlerce kez izlensin istiyorsanız kesinlikle bu akım tam sizlik!

3. This & no phone

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Yaz demek huzur, eğlence, keyif demektir. En sevdiğiniz anları birleştirip this & no akımına katılabilirsiniz. İlla phone demenize gerek yok, isteğinize göre kelimeleri de değiştirebilirsiniz.

4. is calling"

5.

6. Traffic was crazy

Eğer bir yere geç kaldıysanız muhakkak çok trafik vardı yalanını söylemişsinizdir. Burada trafik kıyafet seçmek, uzun uzun fotoğraf çekmek veya kedinizi sevmek olabilir. Tamamen kendinize göre yorumlayabileceğiniz bu akım hem çok eğlenceli hem de çok gerçekçi!

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7. Grr

Makyaj veya kombin ile birleştirebileceğiniz bu akım oldukça popüler. Kabul edelim insanı içine çeken bir yanı da var. Sesi dinledikçe dinleyesiniz geliyor. Gerçekten de çok keyifli! Bakalım siz nasıl videolar yapacaksınız, görelim!

8. Sessizlik

Yazın gelmesiyle bu akım yeniden popüler oldu. Arkanıza usulca yaslanın ve sessizliğin tadını çıkarın. Hem çok estetik bir video hem de gerçekten çok etkileyici! Tabii videoyu çekerken biraz ıslanabilirsiniz bizden söylemesi.

9. Banka hesabı vs storyler

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Banka hesabı ile storylerin karşılaştırıldığı bu akım da hem gerçekçi hem de çok komik. Özellikle keyifli vakitler geçirdiğiniz anları birleştirerek bu akıma katılabilirsiniz.

10. My name is...

Kabul edelim arkadaşlık olsun, ilişki olsun hep ikili ilişkilerde bir taraf daha çok şey yapar. Biri tatile çıkmadan önce her şeyi ayarlar diğeri gelir. Biri tüm eksikleri tamamlar diğeri yer. İşte bu da tam olarak böyle bir arkadaşınızla katılabileceğiniz keyifli bir akım.

11. Kukla

Belki ilk denemelerde zorlanabilirsiniz ama sonunda ortaya göz alıcı bir sonuç çıkacak eminiz. Biri sizi tutuyor ve yönetiyormuş gibi çekeceğiniz bu video gerçekten çok keyifli bir görüntü sunuyor!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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