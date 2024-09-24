Reeder’ın İlk Elektrikli Aracı ReeV Fancy ile Hayal Et, Şarj Et, Devam Et

Nostaljinin estetik unsurlarını modern tekniklerle harmanlayarak zamansız bir tasarım ortaya çıkaran ödüllü mimar, multidisipliner tasarımcı ve sanatçı Sayın Rıfat Baltaoğlu tarafından her detayı titizlikle tasarlanan ReeV Fancy, son derece şık bir görünüme sahip. Özel üretim jantları, LED mercekli kromaj kaplama farları, parlak ön ve arka far çerçeveleri aracın estetiğini ve karakterini güçlendiriyor. Ayrıca, dekoratif dodik ve gündüz farı/sinyal/park üçü bir arada bulunan özel aydınlatma modülü, ReeV Fancy'nin zamana meydan okuyan estetik anlayışını vurguluyor. Bu göz alıcı detaylar her ortamda dikkatleri üzerine çekiyor.
ReeV Fancy'nin en az dışı kadar çekici olan iç mekânında konfor ve fonksiyonellik göze çarpıyor. Beyaz suni deri kaplamalı, ayarlanabilir sürücü koltuğu, araç içindeki rahatlığı ön planda tutarken; 2+1 bölmeli renkli ön panel bardaklık ve iki adet saklama cebi işlevselliği artırıyor. Geri görüş kamerası, aydınlatma özellikli sunroof, ses ve ısı izolasyonu ile donatılan iç mekân, sürüş sırasında güvenli, sessiz ve sofistike bir ortam sağlıyor.
ReeV Fancy'nin merkezi dokunmatik ekranı, tüm kontrol ihtiyaçlarını tek bir noktada topluyor. Bagaj camı dahil otomatik cam açma ve kapama, merkezi kilit kontrolü ve dijital termostatlı fan ayarları gibi işlevler ekran üzerinden kolayca yönetilebiliyor. Ayrıca radyo, Bluetooth ve USB özellikleri sunan medya oynatıcı, yol boyunca eğlence ve bağlantı ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu özel tasarım bilgi ekranı, kullanım kolaylığı ve işlevselliği bir araya getirerek, sürüş deneyimini daha konforlu ve keyifli kılıyor.
ReeV Fancy, 280.000 TL’den satışa çıktı ve yoğun ilgi gördü. Ön siparişe özel olarak sadece 100 adet araç için sunulan 40.000 TL peşinat ve ayda 11.250 TL’den başlayan taksit fırsatıyla araçlar dakikalar içinde tükendi. ReeV Fancy hakkında bilgi almak için whttps://www.reedukkan.com/tr/reev adresini ziyaret edebilirsiniz.
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