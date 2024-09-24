Reeder’ın İlk Elektrikli Aracı ReeV Fancy ile Hayal Et, Şarj Et, Devam Et

Reeder Teknoloji, yenilikçi ve yerli ürünleri Türkiye ekonomisine kazandırma hedefleri kapsamında, teknolojiyle özgün tasarımın mükemmel uyumunu yansıtan, nihai yerlilik oranı hedefi yüzde 80 olan ilk elektrikli aracı ReeV Fancy’yi tanıttı.

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının katılımıyla Reeder’ın Samsun’daki fabrikasında gerçekleşen lansmanda, ‘Araba’ şarkısını seslendiren Zeynep Melisa Gülen (M-lisa) performansıyla sahne aldı.

Tanıtım töreninde konuşan Reeder’ın Kurucu Ortağı ve CEO’su Uygar Saral, şu ifadeleri kullandı: “Reeder’ın bir dünya hayali var: Dünyadaki herkes, her şeye ve herkese eşit mesafede olsun istiyoruz. Dolayısıyla Reeder’ın misyonu en başından itibaren teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak. Bunun için cep telefonunda, tablette, bilgisayarda, televizyonda sürekli çalışıyoruz. Türkiye’deki pazar gerçeklerini inceleyerek ne yapabileceğimize baktığımızda ortaya böyle bir aracı geliştirme hayali çıktı. Özelikle bütün gençleri mobiliteye, özgür ulaşıma kavuşturma hedefimiz vardı, onu başarmak için ilk adımları attık. Şimdi ‘Bu araçla ilgili hayaliniz ne’ diye soruluyor. Ben ayda 20.000 adet aracı üretip, bir kısmını Türkiye'ye, bir kısmını da yurt dışına satacağımızı hayal ediyorum.”

2010 yılında yeni nesil teknoloji ürünleri üretmek amacıyla kurulan ve 2023 yılı BTK verilerine göre IMEI kaydı açısından Türkiye’nin en büyük yerli akıllı telefon üreticisi olan Reeder Teknoloji, elektrikli araç hamlesiyle otomotiv sektöründe de giderek artan mikro mobilite ve sürdürülebilirlik talebine yanıt vermeye hazırlanıyor.