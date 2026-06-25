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Red Bull Yellow Edition ile Yazın Yeri Başkaysa: Sudachi ve Misket Limonu Aroması Kalıcı Olarak Raflarda

Red Bull Yellow Edition ile Yazın Yeri Başkaysa: Sudachi ve Misket Limonu Aroması Kalıcı Olarak Raflarda

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Onedio Content - Onedio Editörü
25.06.2026 - 16:31
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Red Bull’un yeni kalıcı lezzeti Red Bull Yellow Edition, sudachi ve misket limonu aromasıyla raflardaki yerini aldı. Yazın enerjisini ve sosyalleşme anlarını odağına alan ürün, “Yazın Yeri Başkaysa” kampanyası kapsamında hazırlanan iki farklı oyun ve çeşitli ödüllerle enerjisini yükseltmek isteyenlerle buluşuyor.

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Red Bull’un Edition serisinin yeni üyesi Red Bull Yellow Edition, sudachi ve misket limonu aromasıyla Türkiye’de raflardaki yerini aldı. Ferah ve meyvemsi tadıyla dikkat çeken ürün, klasik Red Bull enerjisini yaz aylarına uygun yeni bir lezzet deneyimiyle buluşturuyor.

Kalıcı olarak satışa sunulan Red Bull Yellow Edition, yaz boyunca arkadaş buluşmalarından açık hava etkinliklerine, konserlerden maç izleme deneyimlerine kadar sosyalleşmenin merkezindeki anlara eşlik etmeyi hedefliyor. “Yazın Yeri Başkaysa” mottosuyla sunulan ürün, yaz mevsiminin enerjisini yansıtan yeni bir alternatif olarak Edition ailesine katılıyor.

Red Bull ile Yazın Yeri Başkaysa

Red Bull ile Yazın Yeri Başkaysa

Red Bull Yellow Edition lansmanına özel olarak hazırlanan “Yazın Yeri Başkaysa” kampanyası, 15 Haziran – 30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kampanya kapsamında katılımcılar, https://www.redbull.com/tr-tr/cartoons/yazin-yeri-baskaysa üzerinden erişilebilen interaktif oyunda sanal bir dünyayı keşfederek Red Bull kutularını bulmaya çalışacak. Oyunda elde edilen puanlar, bulunan kutu sayısı ve tamamlama süresine göre belirlenecek.

Kampanya kapsamında kazananlar, büyük bir festivale katılım hakkından Red Bull’un özel etkinlik deneyimlerine kadar uzanan çeşitli ödüller kazanma şansı yakalayacak. Büyük ödül sahibi ise bir arkadaşıyla birlikte, ulaşım ve konaklaması Red Bull tarafından karşılanacak şekilde Red Bull’a ait özel bir etkinliğe davet edilecek.

Futbolun Yeri Başkaysa

Futbolun Yeri Başkaysa

15 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak “Futbolun Yeri Başkaysa” kampanyasında ise futbol tutkunları için hazırlanan özel bir oyun yer alacak. Katılımcılar, https://www.redbull.com/tr-tr/cartoons/futbolun-yeri-baskaysa adresi üzeriden erişilebilen oyunda seçtikleri karakterle engellerden kaçıp bayraklar ve Red Bull kutuları toplayarak en yüksek puana ulaşmaya çalışacak.

Oyun kapsamında haftalık olarak Red Bull Yellow Edition ürün kitleri hediye edilirken, büyük ödülün sahibi Salzburg’da unutulmaz bir Red Bull deneyimi yaşama fırsatı elde edecek.

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