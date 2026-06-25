Red Bull Yellow Edition ile Yazın Yeri Başkaysa: Sudachi ve Misket Limonu Aroması Kalıcı Olarak Raflarda
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Red Bull’un yeni kalıcı lezzeti Red Bull Yellow Edition, sudachi ve misket limonu aromasıyla raflardaki yerini aldı. Yazın enerjisini ve sosyalleşme anlarını odağına alan ürün, “Yazın Yeri Başkaysa” kampanyası kapsamında hazırlanan iki farklı oyun ve çeşitli ödüllerle enerjisini yükseltmek isteyenlerle buluşuyor.
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Red Bull ile Yazın Yeri Başkaysa
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