Red Bull Yellow Edition ile Yazın Yeri Başkaysa: Sudachi ve Misket Limonu Aroması Kalıcı Olarak Raflarda

Red Bull Yellow Edition lansmanına özel olarak hazırlanan “Yazın Yeri Başkaysa” kampanyası, 15 Haziran – 30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kampanya kapsamında katılımcılar, https://www.redbull.com/tr-tr/cartoons/yazin-yeri-baskaysa üzerinden erişilebilen interaktif oyunda sanal bir dünyayı keşfederek Red Bull kutularını bulmaya çalışacak. Oyunda elde edilen puanlar, bulunan kutu sayısı ve tamamlama süresine göre belirlenecek.

Kampanya kapsamında kazananlar, büyük bir festivale katılım hakkından Red Bull’un özel etkinlik deneyimlerine kadar uzanan çeşitli ödüller kazanma şansı yakalayacak. Büyük ödül sahibi ise bir arkadaşıyla birlikte, ulaşım ve konaklaması Red Bull tarafından karşılanacak şekilde Red Bull’a ait özel bir etkinliğe davet edilecek.