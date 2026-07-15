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En İyi Bad Bunny Şarkısını Oylarınız Belirliyor!

etiket En İyi Bad Bunny Şarkısını Oylarınız Belirliyor!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.07.2026 - 23:01
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Kabul edelim Bad Bunny'nin her şarkısı içimizi kıpır kıpır yapıyor. Hemen dans etmek istiyoruz... Peki en sevdiğin Bad Bunny şarkısı hangisi? Dur söyleme, hemen oy ver!

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En sevdiğin o Bad Bunny şarkısı hangisi?

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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