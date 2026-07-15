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Gece Neden Sela Okundu?

Gece Neden Sela Okundu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.07.2026 - 00:13
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15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te ülke genelinde tüm camilerde sela okundu. Vatandaşlar, arama motorlarında 'Bu saatte neden sela okundu?', 'Gece neden sela okundu?' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte yanıtı!

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Gece Neden Sela Okundu?

Gece Neden Sela Okundu?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenledi. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ülke genelinde geniş kapsamlı anma programları gerçekleştirildi. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen programlar kapsamında, tüm camilerde 15 Temmuz şehitleri için hatm-i şerif ve 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te bütün camilerde eş zamanlı sela okundu.

Sabah namazına kadar camilerin minare ışıkları açık tutulacak, merkez camiler ile program alanlarına yakın camiler vatandaşların ibadetine açık olacak.

Temmuz ayı boyunca camilerde 15 Temmuz ruhunu konu alan vaaz ve irşat faaliyetleri yapılacak. Gençlik koordinatörleri tarafından Diyanet Gençlik hizmet mekanlarında gençlere yönelik bilinçlendirme programları gerçekleştirilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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