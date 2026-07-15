Gece Neden Sela Okundu?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te ülke genelinde tüm camilerde sela okundu. Vatandaşlar, arama motorlarında 'Bu saatte neden sela okundu?', 'Gece neden sela okundu?' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte yanıtı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gece Neden Sela Okundu?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın