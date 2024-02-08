Rapor Alıp Tatile Gidenler Dikkat: AYM Feshi Haklı Buldu
Rapor Alıp Tatile Gidenler Dikkat: AYM Feshi Haklı Buldu
Rapor alarak tatile gittiği ve kendisine verilen görevleri zamanında yerine getirmediği gibi sebeplerle işten çıkartılan çalışanın itirazı sonucunda Anayasa Mahkemesi'ne taşınan davada karar belli oldu.
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Raporlu olduğu sürede paylaştığı tatil fotoğrafları sonucunda işten çıkartılan kadın karara itiraz etmişti.
Çalışan tarafından açılan işe iade davası mahkemece reddedildi.
Konu "özel hayatın gizliliği" sebebiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.
Feshe ilişkin temel sebebin bilgisayardaki fotoğraflar olmadığına hükmedildi.
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