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Rapor Alıp Tatile Gidenler Dikkat: AYM Feshi Haklı Buldu

Rapor Alıp Tatile Gidenler Dikkat: AYM Feshi Haklı Buldu

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 13:20

Rapor alarak tatile gittiği ve kendisine verilen görevleri zamanında yerine getirmediği gibi sebeplerle işten çıkartılan çalışanın itirazı sonucunda Anayasa Mahkemesi'ne taşınan davada karar belli oldu. 

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Raporlu olduğu sürede paylaştığı tatil fotoğrafları sonucunda işten çıkartılan kadın karara itiraz etmişti.

Raporlu olduğu sürede paylaştığı tatil fotoğrafları sonucunda işten çıkartılan kadın karara itiraz etmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre özel bir şirkette gayrimenkul değerlendirme uzmanı olarak çalışan Esin A. raporlu olduğu sürede Bodrum'dan paylaştığı tatil fotoğrafları ve görevlerini yerine getirmemesi gibi sebeplerle işten çıkartıldı.

Çalışan tarafından açılan işe iade davası mahkemece reddedildi.

Çalışan tarafından açılan işe iade davası mahkemece reddedildi.

İş akdine son verilen kadın feshin haksız olduğunu öne sürerek işe iade davası açtı ancak dava İstanbul Anadolu 3. İş Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun ardından istinafa başvuran çalışanın başvurusu bu kez de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesince reddedildi.

Konu "özel hayatın gizliliği" sebebiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

Konu "özel hayatın gizliliği" sebebiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

İşe iade davalarının reddinin ardından konuyu söz konusu tatil fotoğraflarının iş bilgisayarından alındığını, bunun özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini ve kişisel verilerin korunması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapan çalışanın bu başvurusu incelendikten sonra Yüksek Mahkeme durumun bir ihlal oluşturmadığına karar verdi.

Feshe ilişkin temel sebebin bilgisayardaki fotoğraflar olmadığına hükmedildi.

Feshe ilişkin temel sebebin bilgisayardaki fotoğraflar olmadığına hükmedildi.

Fesih bildiriminde kişinin sık sık rapor alması, üstlerince verilen görevleri zamanında yerine getirmemesi gibi sebepler olduğu belirtilirken tanık beyanları ve diğer deliller de göz önünde bulundurularak iş fesih bildiriminin haklı nedenlere dayandığı sonucuna ulaşıldığı kaydedildi.

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