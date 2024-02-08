Yunan Adaları’na Kapıda Vize Dönemi: İDO Seferlerinin Bilet Fiyatları Belli Oldu

Yunanistan’a bağlı bazı adalara giriş için Türk vatandaşlarına kapıda vize kolaylığı olacağı açıklanmıştı. İDO, Samos Adası’na 6 Nisan’dan itibaren sefer düzenleyecek. Seferler, İzmir’in Seferihisar ve Aydın’ın Kuşadası ilçesinden yapılacak. Gidiş-dönüş en ucuz bilet ise 35 euro (bin 154 TL) olacak.