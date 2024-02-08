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Yunan Adaları’na Kapıda Vize Dönemi: İDO Seferlerinin Bilet Fiyatları Belli Oldu

Yunan Adaları’na Kapıda Vize Dönemi: İDO Seferlerinin Bilet Fiyatları Belli Oldu

Yunanistan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.02.2024 - 12:28

Yunanistan’a bağlı bazı adalara giriş için Türk vatandaşlarına kapıda vize kolaylığı olacağı açıklanmıştı. İDO, Samos Adası’na 6 Nisan’dan itibaren sefer düzenleyecek. Seferler, İzmir’in Seferihisar ve Aydın’ın Kuşadası ilçesinden yapılacak. Gidiş-dönüş en ucuz bilet ise 35 euro (bin 154 TL) olacak.

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Koronavirüs pandemesi sebebiyle ara verilen kapıda vize uygulaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’un Yunanistan ziyareti sonrasında yeniden yürürlüğe girmişti.

Koronavirüs pandemesi sebebiyle ara verilen kapıda vize uygulaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’un Yunanistan ziyareti sonrasında yeniden yürürlüğe girmişti.

Türk vatandaşları, Ege’de Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarına kapıda vize alarak girebilecek.

Türk vatandaşları, Ege’de Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarına kapıda vize alarak girebilecek.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) da Samos Adası’na seferlere başlayacağını duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) da Samos Adası’na seferlere başlayacağını duyurdu.

İDO seferleri İzmir’in Seferihisar ve Aydın’ın Kuşadası ilçesinden yapılacak. Seferler, Yunanistan’ın Samos Adası’na gerçekleşecek ve 6 Nisan tarihinden itibaren başlayacak.

İDO seferleri İzmir’in Seferihisar ve Aydın’ın Kuşadası ilçesinden yapılacak. Seferler, Yunanistan’ın Samos Adası’na gerçekleşecek ve 6 Nisan tarihinden itibaren başlayacak.

Seferihisar – Samos seferleri aynı gün dönüş yapılması durumunda 35 euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda ise gidiş-dönüş 49 euro olarak belirlendi.

Seferihisar – Samos seferleri aynı gün dönüş yapılması durumunda 35 euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda ise gidiş-dönüş 49 euro olarak belirlendi.
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Kuşadası – Samos seferleri ise aynı gün dönüş yapılması durumunda 41 euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda ise gidiş-dönüş 52 euro olarak belirlendi.

Kuşadası – Samos seferleri ise aynı gün dönüş yapılması durumunda 41 euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda ise gidiş-dönüş 52 euro olarak belirlendi.

Samos Adası’na giriş için geçerli bir pasaport ve Schengen ya da kapı vizesi gerekirken pasaportun geri dönüş tarihi itibariyle en az 3 ay geçerliliği olması ve 10 yıldan eski olmaması gerektiği belirtildi.

Samos Adası’na giriş için geçerli bir pasaport ve Schengen ya da kapı vizesi gerekirken pasaportun geri dönüş tarihi itibariyle en az 3 ay geçerliliği olması ve 10 yıldan eski olmaması gerektiği belirtildi.

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