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Rabia İşareti Yaparak İmamoğlu'nu Protesto Eden Kişilere Yapılan Anons: 'Akaryakıtın 44 TL'ye Geldiğini...'

Rabia İşareti Yaparak İmamoğlu'nu Protesto Eden Kişilere Yapılan Anons: 'Akaryakıtın 44 TL'ye Geldiğini...'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 11:49

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31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına devam eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsü, AK Partili seçmenler tarafından protesto edildi. AK Partili seçmenler Rabia işareti yaparak İmamoğlu'nu protesto ettiler.

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Rabia işareti yapılarak gerçekleştirilen protestoyu fırsata çeviren parti otobüsündeki kişi ise efsane bir cevap verdi.

Rabia işareti yapılarak gerçekleştirilen protestoyu fırsata çeviren parti otobüsündeki kişi ise efsane bir cevap verdi.

Otobüs içerisinden anons yapan kişi o anlarda zekasını konuşturarak, 'Elleriyle 4 yaparak akaryakıtın 44 TL'ye geldiğini işaret edip, isyan eden hanımefendiler haklısınız çok teşekkürler' dedi.

Otobüs içerisinden anons yapan kişi o anlarda zekasını konuşturarak, 'Elleriyle 4 yaparak akaryakıtın 44 TL'ye geldiğini işaret edip, isyan eden hanımefendiler haklısınız çok teşekkürler' dedi.

İşte o anlar: 👇

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Nuray

Zeka kalitesi efsane :)

Özlmmm

Ama karşısındakiler anladılar mi acaba canım onlarda anlayacak o zeka nerede😅

Mirliva RA

hiç küfür hakaret olmadan bir çomar nasıl itin götüne sokulur isimli çalışma

gnyy

çok kibarca ve etkili :)