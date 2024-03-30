Rabia İşareti Yaparak İmamoğlu'nu Protesto Eden Kişilere Yapılan Anons: 'Akaryakıtın 44 TL'ye Geldiğini...'

İlk Defa Doğum Günü Kutlanan Adamın O Anlarda Yaşadığı Paha Biçilemez Mutluluk

Azerbaycanlı Bakıcısı ile Anlaşmakta Güçlük Çeken Yaşlı Kadının Viral Olan Anları

Bulduğu Kuş Yavrusunu Tüm Sabrı ve Sevgisiyle Büyüten Adama Minik Dostu Bir Sürpriz Yaptı