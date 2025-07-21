Psikoloji Testi: İçten İçe Ne Eksikliğini Hissediyorsun?

Hayatın hızla akıp gidiyor ve sen, dur durak bilmeden, her gün daha fazlasını başarmak için çabalıyorsun. Ancak bir türlü içten gelen, kalbinden yükselen o tatmin edici 'başardım' hissini yakalayamıyorsun. Neden mi? Çünkü bir yerlerde, belki de farkında olmadan, sürekli birilerinin seni takdir etmesini, seni fark etmesini bekliyorsun. Bu durum, seni yoruyor, enerjini tüketiyor ve belki de en önemlisi, gerçekten ne istediğini görmeni engelliyor. Belki de artık başkalarının onayını değil, kendi onayını aramanın zamanı gelmiştir. Kendi başarılarını kendi gözlerinle görmek, kendi çabalarını kendi kalbinle hissetmek... Kendi değerini kendi iç sesinle kabul etmek. Belki de bu, gerçek başarının anahtarıdır. Unutma, senin en büyük hayranın ve destekçin, her zaman kendi içinde olmalı. Kendi onayını aramak, belki de hayatının en büyük ve en önemli macerası olabilir.