Psikoloji Testi: İçten İçe Ne Eksikliğini Hissediyorsun?
Bazen her şey yolunda gibi görünse de içten içe bir şeylerin eksik olduğunu hissedersin… Ama ne? Sevgi mi, güven mi, aitlik duygusu mu yoksa sadece kendinle baş başa kalmak mı? Bu test, bilinçaltına bir yolculuk yaparak sana en derininde hangi duygusal boşluğu hissettiğini gösterecek.
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey ne olur?
4. Kendini en çok ne zaman yalnız hissedersin?
5. Hayatında en çok hangi cümleyi duymak isterdin?
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6. En çok hangi duyguyu bastırıyorsun?
7. Bir arkadaşın sana yardım etmek istediğinde genellikle…
8. Hayatında hep mücadele eden biri mi oldun?
9. En çok hangi cümle seni kırar?
10. Son olarak sahip olduğun hayatın tamamından memnun musun?
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Takdir eksikliği
Değer görme eksikliği
Aidiyet eksikliği
Anlaşılma eksikliği
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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