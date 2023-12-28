Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Malatya Depremi Açıklaması: 'İlginç Buluyorum, Tipik Bir Artçı Deprem Diyemiyorum'
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Malatya Depremi Açıklaması: 'İlginç Buluyorum, Tipik Bir Artçı Deprem Diyemiyorum'
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan sarsıntının artçı olmadığını söyleyen Ersoy, 'Önemli bir fay da gözükmüyor haritalarda. Daha küçük bir fay olabilir burada. Büyük fay zonları üzerine denk gelmiyor. İlginç buluyorum ben tipik bir artçı deprem diyemiyorum ben' ifadelerini kullandı.
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan depreme ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
CNN Türk canlı yayınında açıklama yapan Ersoy, yaşanan sarsıntıyı ilginç bulduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: 'Diri fay haritasında burada fay gözükmüyor ama bu olmadığı anlamına gelmez. Bu büyüklükteki depremde bir yıkım beklenmez. Malatya'da hem Malatya fayı hem de Doğu Anadolu fayı var. İkisinin arasında olmuş, burada fay gözükmüyor ama olabilir. Bu deprem için 5'in üzerinde diyen yerler var. Şiddetli hissedilmiş. Bu depremler bir süre devam edecek. Tipik bir artçı değil bu. Önemli bir fay da gözükmüyor haritalarda. Daha küçük bir fay olabilir burada. Büyük fay zonları üzerine denk gelmiyor. İlginç buluyorum ben tipik bir artçı deprem diyemiyorum ben.'
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