Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Malatya Depremi Açıklaması: 'İlginç Buluyorum, Tipik Bir Artçı Deprem Diyemiyorum'

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan sarsıntının artçı olmadığını söyleyen Ersoy, 'Önemli bir fay da gözükmüyor haritalarda. Daha küçük bir fay olabilir burada. Büyük fay zonları üzerine denk gelmiyor. İlginç buluyorum ben tipik bir artçı deprem diyemiyorum ben' ifadelerini kullandı.