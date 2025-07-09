Prof.Dr. Nevzat Tarhan Depresyonun Nasıl Bir şey Olduğunu Açıkladı: "Depresyon Nasihatle Geçmez"

Depresyon, günümüz toplumunda sıklıkla karşılaşılan ve kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren bir durum. Bu durum, kişinin genel sağlık durumunu olumsuz etkileyebilir ve yaşamını sürdürme yeteneğini zayıflatabilir. Depresyonun belirtileri genellikle kişinin enerji seviyesinde düşüş, sürekli üzgün veya boş hissetme, ilgi kaybı, uyku düzeninde değişiklikler ve konsantrasyon güçlüğü gibi durumlarla ortaya çıkar. Bu belirtiler genellikle birkaç hafta veya daha uzun süre devam eder ve kişinin normal günlük aktivitelerini gerçekleştirmesini engeller. Bu durum genel olarak, zaman zaman her insanın yaşadığı küçük sıkılma ve bunalma gibi durumlarla karıştırılır. Bu sebeple pek çok kişi, depresyondaki kişinin yaşadıklarını ciddiye almaz ve akıl vermeye çalışır. Peki depresyon aslında nedir?

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, depresyonun aslında nasıl bir durum olduğunu ve ne yapılması gerektiğini anlattı.