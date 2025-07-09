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Prof.Dr. Nevzat Tarhan Depresyonun Nasıl Bir şey Olduğunu Açıkladı: "Depresyon Nasihatle Geçmez"

Prof.Dr. Nevzat Tarhan Depresyonun Nasıl Bir şey Olduğunu Açıkladı: "Depresyon Nasihatle Geçmez"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.07.2025 - 14:40

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Depresyon, günümüz toplumunda sıklıkla karşılaşılan ve kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren bir durum. Bu durum, kişinin genel sağlık durumunu olumsuz etkileyebilir ve yaşamını sürdürme yeteneğini zayıflatabilir. Depresyonun belirtileri genellikle kişinin enerji seviyesinde düşüş, sürekli üzgün veya boş hissetme, ilgi kaybı, uyku düzeninde değişiklikler ve konsantrasyon güçlüğü gibi durumlarla ortaya çıkar. Bu belirtiler genellikle birkaç hafta veya daha uzun süre devam eder ve kişinin normal günlük aktivitelerini gerçekleştirmesini engeller. Bu durum genel olarak, zaman zaman her insanın yaşadığı küçük sıkılma ve bunalma gibi durumlarla karıştırılır. Bu sebeple pek çok kişi, depresyondaki kişinin yaşadıklarını ciddiye almaz ve akıl vermeye çalışır. Peki depresyon aslında nedir?

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, depresyonun aslında nasıl bir durum olduğunu ve ne yapılması gerektiğini anlattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Depresyon nasihatle geçmez"

"Depresyon nasihatle geçmez"

Depresyonda olan bir insana iyi niyetle de olsa akıl vermek, çoğu zaman yarardan çok zarar getirir. “Takma kafana”, “dışarı çık, geçer” gibi basit öneriler, kişinin yaşadığı içsel fırtınayı küçümseyen, duygularını geçersizleştiren söylemler haline gelebilir. Depresyon bir kararsızlık ya da tembellik hali değil, tıbbi ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan ciddi bir ruh sağlığı sorunudur. Bu yüzden nasihat vermektense, anlamaya çalışmak, dinlemek ve gerekirse profesyonel yardım almaya teşvik etmek çok daha faydalı ve insanca bir yaklaşımdır. Kimi zaman en büyük destek, sadece yanında sessizce durabilmektir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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