Prenses Olan Jlo'dan İddialı Pozuyla Ateşe Düşüren Cyrus'a 25 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Prenses Olan Jlo'dan İddialı Pozuyla Ateşe Düşüren Cyrus'a 25 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jennifer Lopez Bridgerton temalı doğum günü partisi düzenledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kylie Jenner makyaj malzemelerini tanıttı.
Dua Lipa ağzındaki sakızla "çingeneyiz kızım" havalarına girdi.
Halsey yeni şarkısından bir kesit paylaştı.
Miley Cyrus iddialı pozlarla fitliğini gözlere soktu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emrata telefonla konuşurken poz kesti.
Emma Roberts sadeliği ve zarafetiyle büyüledi.
Gigi Hadid tuhaf tarzını sergiledi.
Georgina Rodríguez upuzun saçlarıyla dikkat çekti.
Wanda Nara muhteşem bir manzaraya uyandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın