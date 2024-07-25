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Prenses Olan Jlo'dan İddialı Pozuyla Ateşe Düşüren Cyrus'a 25 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Prenses Olan Jlo'dan İddialı Pozuyla Ateşe Düşüren Cyrus'a 25 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 23:01

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Jennifer Lopez Bridgerton temalı doğum günü partisi düzenledi.

Jennifer Lopez Bridgerton temalı doğum günü partisi düzenledi.

Kylie Jenner makyaj malzemelerini tanıttı.

Kylie Jenner makyaj malzemelerini tanıttı.

Dua Lipa ağzındaki sakızla "çingeneyiz kızım" havalarına girdi.

Dua Lipa ağzındaki sakızla "çingeneyiz kızım" havalarına girdi.

Halsey yeni şarkısından bir kesit paylaştı.

Halsey yeni şarkısından bir kesit paylaştı.

Miley Cyrus iddialı pozlarla fitliğini gözlere soktu.

Miley Cyrus iddialı pozlarla fitliğini gözlere soktu.
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Emrata telefonla konuşurken poz kesti.

Emrata telefonla konuşurken poz kesti.

Emma Roberts sadeliği ve zarafetiyle büyüledi.

Emma Roberts sadeliği ve zarafetiyle büyüledi.

Gigi Hadid tuhaf tarzını sergiledi.

Gigi Hadid tuhaf tarzını sergiledi.

Georgina Rodríguez upuzun saçlarıyla dikkat çekti.

Georgina Rodríguez upuzun saçlarıyla dikkat çekti.

Wanda Nara muhteşem bir manzaraya uyandı.

Wanda Nara muhteşem bir manzaraya uyandı.
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