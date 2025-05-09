Prens 3. Sezon 2. Bölüm Ne Zaman?
Max platformunun absürt komedi türündeki sevilen dizisi Prens, 3. sezonuyla izleyicilerle yeniden buluştu. Başrolünde Giray Altınok’un yer aldığı yapım, tarihi atmosferi, sivri zekalı esprileri ve özgün karakterleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 9 Mayıs günü Prens'in 3. sezonu yayınlanırken 2. bölümün ne zaman geleceği merak edildi.
Peki, Prens 3. Sezon 2. Bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen yayın tarihi ve bölüm detayları...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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