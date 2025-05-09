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Prens 3. Sezon 2. Bölüm Ne Zaman?

Prens 3. Sezon 2. Bölüm Ne Zaman?

Prens Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.05.2025 - 20:16

Max platformunun absürt komedi türündeki sevilen dizisi Prens, 3. sezonuyla izleyicilerle yeniden buluştu. Başrolünde Giray Altınok’un yer aldığı yapım, tarihi atmosferi, sivri zekalı esprileri ve özgün karakterleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 9 Mayıs günü Prens'in 3. sezonu yayınlanırken 2. bölümün ne zaman geleceği merak edildi. 

Peki, Prens 3. Sezon 2. Bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen yayın tarihi ve bölüm detayları...

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Prens 3. sezon yayınlandı mı?

Prens 3. sezon yayınlandı mı?

2023’te başlayan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Prens, 3. sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Dizi, yine bol kahkahalı ve şaşırtıcı olay örgüsüyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Prens'in 3. sezonunun ne zaman olacağı merak edilirken sonunda beklenen haber geldi. Prens dizisi 3. sezon 9 Mayıs günü Max platformunda yayınlandı.

Prens 3. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlandı?

Prens dizisinin 3. sezonu 9 Mayıs Cuma günü sabah 09.00'da Max platformunda yayınlandı. Prens'in yeni bölümleri her hafta Cuma günü sabah 09.00'da yayınlanacak.

Prens 3. sezon 2. bölüm ne zaman?

Prens 3. sezon 2. bölüm ne zaman?

Prens dizisinin 3. sezonu sonunda yayınlandı. İlk bölümü izleyen seyirci, 3. sezon 2. bölümün ne zaman yayınlanacağını merak etti. Prens'in 3. sezon 2. bölümü 16 Mayıs Cuma Max platformunda yayınlanacak.

Prens 3. sezon nereden izlenir?

Prens 3. sezon nereden izlenir?

Prens, yalnızca Max üzerinden izlenebilmektedir. Dizi BluTV’ye özel olarak üretilmiş bir yapımdır ve başka dijital platformlarda yer almamaktadır. BluTV'nin Max olarak değişmesi üzerine Prens artık Max platformunda yayınlanıyor. Max üyeliği bulunan kullanıcılar, dizinin tüm sezonlarına ve bölümlerine diledikleri zaman erişebilir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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