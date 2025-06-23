Pozisyonu, Saati ve Dahası: Bebekler İçin Sağlıklı Uyku Konusunda Bilmeniz Gerekenler

Bebek yüzünden uykusuz bir gece mi? Hoş geldin kulübe...

Yeni doğmuş bir bebekle hayat, bol bol sevgi, biraz panik, bir tutam da kafa karışıklığı demek. Hele konu uykuysa… Anneler babalar olarak hepimiz en az bir kez “Bu çocuk neden uyumuyor?” diye duvara bakıp iç geçirmişizdir. Ama birkaç doğru bilgiyle işin rengi değişebilir.

Gel birlikte bakalım; hem senin hem de minik kuzunun geceleri biraz daha huzurlu geçsin.