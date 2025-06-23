Pozisyonu, Saati ve Dahası: Bebekler İçin Sağlıklı Uyku Konusunda Bilmeniz Gerekenler
Bebek yüzünden uykusuz bir gece mi? Hoş geldin kulübe...
Yeni doğmuş bir bebekle hayat, bol bol sevgi, biraz panik, bir tutam da kafa karışıklığı demek. Hele konu uykuysa… Anneler babalar olarak hepimiz en az bir kez “Bu çocuk neden uyumuyor?” diye duvara bakıp iç geçirmişizdir. Ama birkaç doğru bilgiyle işin rengi değişebilir.
Gel birlikte bakalım; hem senin hem de minik kuzunun geceleri biraz daha huzurlu geçsin.
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1. Önce en kritik bilgiyle başlayalım: Bebekleri her zaman sırt üstü yatırıyoruz.
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2. Bir rutin oluşturun.
3. "Gündüz uyursa gece uyumaz" diyenlere kulak asmayın.
4. Ortam sessiz, oda loş, sen huzurlu... Bebek de mışıl mışıl...
5. Tok bebek, huzurlu bebektir; ama gece boyu mama bekçisi olma.
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6. Bebeğini uyandırmak bazen onun sağlığı için şarttır.
7. Büyüme atakları uykuyu bölebilir.
8. Kendini başkalarıyla kıyaslama!
9. Uyku eğitimi zamanı, kişiye özel!
10. Sen iyiysen o da iyi olur.
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11. Loş bir ışık ve sabit bir ses, sandığınızdan daha çok işe yarıyor.
12. Portatif ama konforlu bir uyku alanı hayat kurtarır.
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