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Portekiz Golden Visa 2024 İncelemesi ve Yatırım Kılavuzu

Portekiz Golden Visa 2024 İncelemesi ve Yatırım Kılavuzu

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
26.07.2024 - 12:15

Portekiz Golden Visa programını, yatırım karşılığında elde edilen oturma izni uygulaması olarak tanımlayabiliriz. Türkiye’de ve dünyada bu kadar popüler olmasının en önemli nedeni AB vatandaşlığı için ülkede yaşama şartı bulundurmamasıdır. Bir başka deyişle, Türkiye’den taşınmadan ailece AB vatandaşlığı sunan tek ülke konumundadır.

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Portekiz Golden Visa Nedir?

Portekiz Golden Visa Nedir?

T.C. vatandaşlarını, yatırım karşılığında Türkiye’deki iş ve aile düzenini bozmadan beş yıl gibi kısa vadede AB vatandaşlığına götüren, Avrupa ülkeleri içerisinde en avantajlı oturum programıdır.

Portekiz Golden Visa Programı yatırımcı ve aile fertlerine yılda sadece 7 gün Portekiz’de konaklamaları şartıyla beş yılda Portekiz vatandaşlığı hakkı sağlar.  Vatandaşlık öncesi elde edilecek oturum kartı sayesinde tüm Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edilebilir. Golden Visa uygulaması Yunanistan, Malta, İspanya’da da mevcuttur. Ancak vatandaşlık başvurusu için bu ülkelerde yaşama yani vergi mükellefi olma zorunluluğu vardır. Örneğin, Yunanistan vatandaşlığı için Yunanistan’da 7 yıl boyunca her sene en az 183 gün yaşanmalıdır, İspanya’da ise 10 yıl boyunca her sene en az 183 gün yaşanmalıdır. Portekiz, AB vatandaşlığı için ülkede yaşama zorunluluğu olmayan tek ülkedir. Bu yüzden, birçok T.C. vatandaşı bu fırsattan yararlanmak için yatırımlarını Portekiz’e kaydırmaktadır.

Portekiz açısından programa bakıldığında ise hedef ülkeye yabancı yatırımcıları çekerek ekonomiyi güçlendirmektir. Kasım 2012’de başlatılan Portekiz Golden Visa programı sayesinde Portekiz, yaklaşık 13.000 yatırımcı çekerek 7,5 milyar Euro kazanmayı başarmıştır. Portekiz Golden Visa uygulaması Avrupa Parlamentosu onaylı olup yine AB parlamentosunun denetimindedir. Bu detay yatırımcılara ek güven vermektedir.

Portekiz Golden Visa’nin Yatırımcılara ve Aile Fertlerine Avantajları

Portekiz Golden Visa’nin Yatırımcılara ve Aile Fertlerine Avantajları

Özellikle Kovid salgınıyla dünyanın büyük bir bölümü karantinaya alınınca birçok T.C. vatandaşı yatırım karşılığında elde edilen Avrupa vatandaşlık programlarını mercek altına almaya başladı. T.C. vatandaşlarının birçok ülkeye seyahat etmesi yasaklandı ancak ikinci vatandaşlığa sahip olanlar böyle bir kısıtlamayla karşılaşmadan hayatlarını devam ettirebildiler.

Portekiz Golden Visa ile elde edilecek çifte vatandaşlığın T.C. kökenli ailelere sunduğu en önemli 3 avantaj şunlardır:

  • Elde edilecek Portekiz pasaportu ile Amerika dâhil 191 ülkeye vizesiz kolayca seyahat edebilirsiniz. 2024 yılı itibariyle Portekiz pasaportu dünyanın en güçlü 4. pasaportudur. İngiltere, Belçika ve Norveç pasaportuyla aynı güce sahiptir.

  • Portekiz vatandaşlığı Avrupa vatandaşlığı demektir. Portekiz pasaportu ile çocuklarınız diledikleri Avrupa ülkesinde eğitim alabilirler. Örneğin, Hollanda’da bir Hollandalı gibi okurlar. Ücretsiz eğitim haklarından faydalanabilirler.

  • Portekiz vatandaşlığı ile Avrupa’nın tüm ülkelerinde yaşamak, çalışmak ve düşük faizli konut kredilerinden faydalanarak mülk edinmek mümkündür.

Yatırım karşılığında Türkiye’den taşınmadan elde edilecek Portekiz vatandaşlığı ile çocuklarınız Avrupa’da güven içerisinde entelektüel insanlarla tanışıp AB ülkelerinin zengin kariyer fırsatlarına erişebilme avantajlarını elde ederler.

Portekiz Golden Visa programının Avrupa’daki diğer Golden Visa programlarından farkları nelerdir?

Portekiz Golden Visa programının Avrupa’daki diğer Golden Visa programlarından farkları nelerdir?

1. Ülkede minimum ikamet şartı

Portekiz vatandaşlığına başvurabilmek için Portekiz’de yaşama şartı bulunmaz. Yılda sadece 7 gün Portekiz’de tatil yapmak vatandaşlık başvurusu için yeterlidir. Bu çok istisnai bir durumdur. Avrupa’daki tüm Golden Visa başvurularında vatandaşlık alabilmek için ülkelerde yaşama zorunluluğu vardır. Örneğin, Yunanistan Golden Visa programında Yunan vatandaşlığına başvurabilmek için Yunanistan’da 7 yıl boyunca her sene en az 183 gün yaşanmalıdır. Portekiz’de vatandaşlık için yaşama şartı yoktur.

2. Fon yatırımında bulunulmalıdır.

7 Ekim 2023 sonrası Portekiz Golden Visa programına sadece fon yatırımı yoluyla başvurulabilmektedir.  Fon yatırımında tutar 500.000 Euro’dur. Fonlar temelde ikiye ayrılmaktadır.

  • Açık uçlu fonlar (likit fonlar)

  • Kapalı uçlu fonlar

Portekiz Açık Uçlu Fonlar: Portekiz açık uçlu fonlarda paranız takasbank mantığıyla çalışır. Devlet güvencesindedir. Vade yoktur. Dilediğiniz zaman satış yapabilirsiniz. Her gün internet bankacılığından yatırımınızdaki değer artışını görüntüleyebilirsiniz.

Kapalı uçlu fonlarda vade vardır. Öncesinde fondan çıkmak mümkün değildir. Fon şirketine güven çok önemlidir. Bu yüzden arkasında bankaların olduğu, lokal ve kendini kanıtlamış güçlü fonlar tercih edilmelidir.

Portekiz fon yatırımında elde edilecek temettü gelirleri ve sermaye değer artışı vergiden muaftır. Bu, Portekiz’de yaşamayan yatırımcılar için son derece avantajlı bir durumdur.

Portekiz Golden Visa ile Aile Birleşmesi

Portekiz Golden Visa yatırımcıları aile birleşimi kapsamında başvurularına ek bir yatırım yapmadan aile fertlerini de dâhil edebilir. Golden Visa kapsamında aile birleşimi için başvurabilecek aile fertleri şu şekildedir:

  • Yatırımcının eşi ve çocukları (25 yaşına kadar, yatırımcıya maddi olarak bağımlı olması, öğrenci ve bekar olması koşuluyla)

  • Başvuru sahibinin ve eşinin ebeveynleri

Yunanistan Golden Visa uygulamasında 18 yaşından sonra aile fertlerinin kartları yenilenmez. Onlara da ek bir yatırım yapmak gerekir. Oysa, Portekiz Golden Visa uygulamasında çocukların aile birleşimi 18 yaşına gelince düşmez ve üstelik vatandaşlık sonrası paranızı ülke dışına çıkartabilirsiniz.

2024 Portekiz Golden Visa Programıyla İlgili Güncel Bilgiler:

2024 Portekiz Golden Visa Programıyla İlgili Güncel Bilgiler:

7 Ekim 2023 tarihinde Portekiz, Golden Visa programında önemli değişikliklere gitti. Yeni düzenleme sonrası Portekiz'de mülk satın alarak artık Golden Visa’ya başvurmak mümkün değil. Portekiz Golden Visa başvurusunda bulunabilmek için artık 500.000 Euro’luk fon yatırımında bulunmak gerekiyor. Bununla beraber Golden Visa yasasında fon şirketlerinin gayrimenkul projelerine dolaylı veya dolaysız yatırım yapmaları yasaklanmıştır.

Fon yatırım şartıyla güncellenen Portekiz Golden Visa 2024 uygulamasında, devlet garantili açık uçlu likit fonlarla başvurmak mümkün. Türkiye’de ve Portekiz’de birçok aracı kurum yatırımcılara sadece Golden Visa amaçlı çıkartılmış fonları sunmaktadır. Fon yatırımında temel filtre fonun arkasındaki güçtür. Golden Visa fon yatırımında bulunurken ana hedef Portekiz’in lokal fonlarından seçim yaparak Portekiz vatandaşlığı için gerekli olan 5 yıl ile uyumlu, sermaye artışı ve Avrupa’daki enflasyonun etkilerine karşı koruma sağlama yeteneği sunan fonlardan seçim yapmak tercih edilmelidir. Bu yatırım stratejisi, açık uçlu fonlarla veya sahibinin banka olduğu kapalı uçlu fonlarla paranızın minimum risk ile yönetilmesini sağlayacaktır.

Özetle, Portekiz Golden Visa 2024 programında, fon yatırımı yaparken içinde Portekizli kurum veya bireysel yatırımcılar barındıran, finansal yapısı kuvvetli, düzenli temettü ödemesi yapan fonların tercih edilmesi gerekir. EUPorto’nun Portekiz Golden Visa danışmanlığı birimimizden destek alarak siz de Portekiz’in en güçlü ve güvenilir fon kuruluşlarının bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Sonuç: Türkiye’den Taşınmadan Ailece Avrupa Vatandaşlığı Edinme Mucizesi

Sonuç: Türkiye’den Taşınmadan Ailece Avrupa Vatandaşlığı Edinme Mucizesi

Türkiye’deki iş ve aile düzeninizi bozmadan, yani Türkiye’den taşınmadan yatırım karşılığında AB vatandaşlığı alınabilen tek ülke Portekiz’dir. Yılda sadece 7 gün Portekiz’de tatil yaparak 5 yıl gibi kısa bir sürede ailece AB vatandaşlığı almak mümkündür. Portekiz vatandaşlığı aynı zamanda AB vatandaşlığı anlamına gelir. Portekiz Golden Visa uygulaması ilk etapta Avrupa Birliği ülkelerinde tam serbest dolaşım hakkı sağlar. Portekiz vatandaşlığı aldıktan sonra ise İsviçre dâhil 27 AB ülkesinde önceden izin almaksızın dilediğiniz şehirde istediğiniz bir işte çalışılabilir, şirket kurulabilir, çocuklarınız bu ülkelerde eğitim almak veya yaşamak için yerleşebilir. Ek olarak, Portekiz pasaportuyla ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelere vizesiz seyahat edilebilir.

Oysa, Yunanistan Golden Visa programında Yunan vatandaşlığını alabilmek için ülkede 7 sene boyunca her yıl en az 183 gün yaşama şartı bulunur. Bu yüzden, yukarıdaki avantajları elde edebilmek Yunanistan Golden Visa uygulamasında neredeyse imkânsızdır.

EUPorto, Portekiz’e yatırım yaparak AB vatandaşlığı ve Portekiz oturum izni programında uzman, Türkiye merkezli, alanında lider bir danışmanlık firmasıdır.

EUPorto’nun uzmanlığı sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmasından kaynaklıdır. Portekizceye hâkim,  Golden Visa fon yatırımında bilgili ve deneyimli finansal danışmanlardan oluşan kadroya sahiptir.

Portekiz Golden Visa uygulamasıyla Portekiz vatandaşlık ve oturum izni programına katılabilmek sadece ciddi ve güvenilir bir yatırım planlaması ile mümkündür. Bu nedenle, yatırımcılarımızın ailelerinin gelecekleri hakkında alacakları stratejik yatırım kararında tasarruflarının finansal güvenliğinin çok önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle, EUPorto olarak sadece Portekiz alanında aktifiz.   Tüm Golden Visa başvuru dosyalarımızın zamanında, doğru ve akılcı bir şekilde sonuçlanabilmesi için yatırımcılarımızla birlikte A’dan Z’ye koordineli çalışıyoruz ve onları her aşamada butik bir çalışma konseptiyle bilgilendiriyoruz.

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EUPorto’nun ilkeleri:

EUPorto’nun ilkeleri:

​Sektörde faaliyet gösteren diğer firmalardan farkımız doğuştan Portekizli-Türk ve sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmamızdan kaynaklanıyor. EUPorto doğruluk, dürüstlük ve açıklık prensipleri üzerine inşa edilmiştir. Bu ilkeler, EUPorto isminin Portekiz Golden Visa alanında Türkiye’de ve Portekiz’de tanınan pazar lideri bir marka olmasını sağlamıştır.

EUPorto’nun tüm hizmetlerini internet sitemiz üzerinden detaylıca inceleyebilirsiniz. Gerek Portekiz yatırım fonları gerekse Golden Visa ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar hakkında internet sitemizde yer alan “görüşme talebi” sekmesinden form doldurarak bilgi talep edebilirsiniz. Instagram ve Facebook’ta euportocom hesabını takip edebilirsiniz.

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