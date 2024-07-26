Portekiz Golden Visa 2024 İncelemesi ve Yatırım Kılavuzu

T.C. vatandaşlarını, yatırım karşılığında Türkiye’deki iş ve aile düzenini bozmadan beş yıl gibi kısa vadede AB vatandaşlığına götüren, Avrupa ülkeleri içerisinde en avantajlı oturum programıdır.

Portekiz Golden Visa Programı yatırımcı ve aile fertlerine yılda sadece 7 gün Portekiz’de konaklamaları şartıyla beş yılda Portekiz vatandaşlığı hakkı sağlar. Vatandaşlık öncesi elde edilecek oturum kartı sayesinde tüm Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edilebilir. Golden Visa uygulaması Yunanistan, Malta, İspanya’da da mevcuttur. Ancak vatandaşlık başvurusu için bu ülkelerde yaşama yani vergi mükellefi olma zorunluluğu vardır. Örneğin, Yunanistan vatandaşlığı için Yunanistan’da 7 yıl boyunca her sene en az 183 gün yaşanmalıdır, İspanya’da ise 10 yıl boyunca her sene en az 183 gün yaşanmalıdır. Portekiz, AB vatandaşlığı için ülkede yaşama zorunluluğu olmayan tek ülkedir. Bu yüzden, birçok T.C. vatandaşı bu fırsattan yararlanmak için yatırımlarını Portekiz’e kaydırmaktadır.

Portekiz açısından programa bakıldığında ise hedef ülkeye yabancı yatırımcıları çekerek ekonomiyi güçlendirmektir. Kasım 2012’de başlatılan Portekiz Golden Visa programı sayesinde Portekiz, yaklaşık 13.000 yatırımcı çekerek 7,5 milyar Euro kazanmayı başarmıştır. Portekiz Golden Visa uygulaması Avrupa Parlamentosu onaylı olup yine AB parlamentosunun denetimindedir. Bu detay yatırımcılara ek güven vermektedir.