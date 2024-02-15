Polisten Uyuşturucu Satıcılarına Sevgililer Günü Sürprizi! Ayı Kostümüyle Baskın
Polisten Uyuşturucu Satıcılarına Sevgililer Günü Sürprizi! Ayı Kostümüyle Baskın
Peru polisi, Sevgililer Günü'nde oyuncak ayı kıyafeti giyerek, uyuşturucu tacirlerine baskın yaptı. Oyuncak ayı kostümü giymiş bir polisin hediye götürerek evden çıkarttığı şüpheliyi yakaladığı anlar 'Seni seviyorsa suç işlemene izin vermez!' notuyla paylaşıldı.
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Peru'da Sevgililer Günü'nde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenleyen polis ilginç bir yönteme imza attı.
Oyuncak ayı kostümü giymiş bir gizli polis elinde sahte hediyeyle gelerek uyuşturucu satıcısının kapısını çaldı.
Polisin, Sevgililer Günü nedeniyle hediye getirdiğini söylemesi üzerine paketi almak isteyen şahısların dışarıya çıkmasını fırsat bilen ekipler operasyonu başlatarak şüphelileri yakaladı.
Görüntüler dünya basınında geniş ilgili uyandırırken, 'İçlerinden biri sevgi dolu bir oyuncak ayı kılığına giren Lima emniyetinden polisler, San Martin de Porres'te iki uyuşturucu satıcısını yakaladı. Uyuşturucu madde içeren 1000'den fazla paket ele geçirildi. Seni seviyorsa suç işlemene izin vermez!' notuyla paylaşıldı.
Peru polisinin baskın görüntüleri 🎥
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