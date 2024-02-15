Polisten Uyuşturucu Satıcılarına Sevgililer Günü Sürprizi! Ayı Kostümüyle Baskın

Peru polisi, Sevgililer Günü'nde oyuncak ayı kıyafeti giyerek, uyuşturucu tacirlerine baskın yaptı. Oyuncak ayı kostümü giymiş bir polisin hediye götürerek evden çıkarttığı şüpheliyi yakaladığı anlar 'Seni seviyorsa suç işlemene izin vermez!' notuyla paylaşıldı.