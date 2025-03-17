Piaget ve Vygotsky Işığında Erken Çocuklukta Matematiksel Algı: Psikolojik ve Nörobilimsel Temeller

Piaget’nin somut işlemler dönemi (7-11 yaş), çocukların sayı kavramını somut deneyimler üzerinden inşa ettiği kritik bir evredir. Bu dönemde çocuklar, nesneleri sayma, gruplama ve basit aritmetik işlemler yapma becerilerini geliştirir. Ancak Piaget’nin vurguladığı gibi, bu süreç yalnızca bilişsel olgunlaşma ile değil, çocuğun çevresiyle etkileşimiyle de şekillenir. Örneğin, bir çocuğun iki elma ile üç elmayı bir araya getirip beş elma elde etmesi, yalnızca sayısal bir işlem değil, aynı zamanda somut bir deneyimdir. Bu somut deneyimler, çocuğun zihninde matematiksel şemaların oluşumunu destekler.

Ancak Piaget’nin kuramı, çocukların matematiksel kavrayışının yalnızca bireysel keşiflerle sınırlı olduğunu varsayar. Oysa Vygotsky, bu süreçte sosyal etkileşimin rolünü vurgulayarak, eğitimcilere daha kapsamlı bir perspektif sunar.

Vygotsky’nin yakınsal gelişim alanı ve sosyal bağlamın rolü

Vygotsky’nin yakınsal gelişim alanı (Zone of Proximal Development - ZPD) kavramı, çocukların potansiyel gelişim düzeyine ulaşmalarında yetişkinlerin ve akranların rehberliğinin kritik olduğunu öne sürer. Matematiksel öğrenme bağlamında, bu, bir çocuğun tek başına çözemeyeceği bir problemi, bir öğretmenin veya ebeveynin desteğiyle çözebileceği anlamına gelir. Örneğin, bir çocuk sayıları toplamayı öğrenirken, yetişkinin sorduğu yönlendirici sorular (“İki elman var, üç tane daha eklersen kaç elman olur?”) çocuğun bilişsel süreçlerini harekete geçirir.

Vygotsky’nin sosyokültürel teorisi, özellikle erken çocukluk döneminde dilin ve sosyal etkileşimin matematiksel kavrayışın gelişimindeki rolünü vurgular. Çocuklar, sayıları ve matematiksel işlemleri önce sosyal bağlamda öğrenir, ardından bu bilgiyi içselleştirir. Bu süreç, nörobilimsel açıdan da desteklenmektedir. Örneğin nörogörüntüleme çalışmaları, matematiksel problem çözme sırasında prefrontal korteksin ve parietal lobun aktif olduğunu göstermektedir. Bu bölgeler, aynı zamanda dil ve sosyal bilişle de yakından ilişkilidir.