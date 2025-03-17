Piaget ve Vygotsky Işığında Erken Çocuklukta Matematiksel Algı: Psikolojik ve Nörobilimsel Temeller
Piaget ve Vygotsky Işığında Erken Çocuklukta Matematiksel Algı: Psikolojik ve Nörobilimsel Temeller
Matematiksel düşüncenin erken çocukluk döneminde nasıl filizlendiği, eğitim bilimleri ve psikoloji disiplinlerinde uzun süredir merak konusu olmuştur. Jean Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı ve Lev Vygotsky’nin sosyokültürel perspektifi, bu süreci anlamak için temel teorik çerçeveler sunar. Ancak, modern nörobilim araştırmaları, bu klasik kuramları yeniden yorumlayarak, matematiksel algının nöral temellerine dair derinlemesine bir kavrayış sağlamaktadır. Bu yazıda, erken çocukluk döneminde matematiksel bilişin gelişimini, psikolojik ve nörobilimsel bulgular ışığında inceleyecek ve eğitimcilere yönelik pratik öneriler sunacağız.
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