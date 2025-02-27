Pervin Buldan Kimdir, Aslen Nerelidir? HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Siyasi Kariyeri

Pervin Buldan, kariyerine lise öğrenimini tamamladıktan sonra Iğdır İl Özel İdare'de memurluk yaparak başladı.

Evlendikten sonra İstanbul'a yerleşen Pervin Buldan, ikinci çocuğuna hamileyken 1994 yılında PKK'ya yardım etmekle suçlanan eşi kaçırılarak öldürüldü.

Buldan, önce HADEP sonra da DEHAP'a katılarak seçimlerde milletvekili adayı oldu, fakat partilerin barajı geçememesi nedeniyle milletvekili seçilemedi.

Iğdır'da bağımsız aday olarak girdiği 2007 seçimlerinde ilk kez milletvekili olarak seçildi.

Pervin Buldan, siyasi kariyeri boyunca 23 ve 24. dönemde Iğdır, 25, 26 ve 27. dönem İstanbul olmak üzere beş dönem milletvekili olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Iğdır'ın ilk kadın milletvekilidir.

Meclise girdikten sonra öce DTP daha sonra da BDP'ye katıldı. Ancak iki partinin de kapatılması sonucu son 2014 yılında HDP'ye geçti. 2018 yılında ise HDP eş genel başkanı oldu. Buldan, bugün halen siyasi yaşamına HDP eş genel başkanı olarak devam etmektedir.