Pervin Buldan Kimdir, Aslen Nerelidir? HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Siyasi Kariyeri
Pervin Buldan Kimdir, Aslen Nerelidir? HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Siyasi Kariyeri
Pervin Buldan, HDP Eş Genel Başkanlarından biridir. Buldan yıllardır yaptığı siyasi söylemlerle gündemimize geldi. Son olarak Pervin Buldan'ın Öcalan'ın silah bırakma çağrısını Türkçe okuyacak isim olduğu söylendi. Vatandaşlar ise Pervin Buldan hakkında araştırmalara başladı. Buldan, siyasete atıldıktan sonra Iğdır ve İstanbul milletvekili olarak beş dönem mecliste yer aldı.
Peki, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan kimdir? Pervin Buldan kaç yaşında, nereli?
İşte, Pervin Buldan'ın eğitim ve siyasi yaşamı hakkında merak edilenler...
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Pervin Buldan Kimdir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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