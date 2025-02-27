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Pervin Buldan Kimdir, Aslen Nerelidir? HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Siyasi Kariyeri

Pervin Buldan Kimdir, Aslen Nerelidir? HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Siyasi Kariyeri

HDP Kimdir Pervin Buldan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 16:36

Pervin BuldanHDP Eş Genel Başkanlarından biridir. Buldan yıllardır yaptığı siyasi söylemlerle gündemimize geldi. Son olarak Pervin Buldan'ın Öcalan'ın silah bırakma çağrısını Türkçe okuyacak isim olduğu söylendi. Vatandaşlar ise Pervin Buldan hakkında araştırmalara başladı. Buldan, siyasete atıldıktan sonra Iğdır ve İstanbul milletvekili olarak beş dönem mecliste yer aldı.

Peki, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan kimdir? Pervin Buldan kaç yaşında, nereli? 

İşte, Pervin Buldan'ın eğitim ve siyasi yaşamı hakkında merak edilenler...

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Pervin Buldan Kimdir?

Pervin Buldan toplantı

Pervin Buldan, 6 Kasım 1967 tarihinde Hakkari'de dünyaya gelmiştir. Buldan, Halis Bey ve Lütfiye Hanım'ın kızlarıdır.

Pervin Buldan'ın Özel Hayatı

Pervin Buldan HDP

Pervin Buldan, lise öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre Iğdır İl Özel İdaresi'nde memurluk yaptı. 

Pervin Buldan, 1987 yılında Savaş Buldan'la dünyaevine girmiştir. 1994 yılında öldürülen eşinden iki tane çocuğu vardır.

Pervin Buldan'ın Siyasi Yaşamı

Pervin Buldan'ın Siyasi Yaşamı

Pervin Buldan, kariyerine lise öğrenimini tamamladıktan sonra Iğdır İl Özel İdare'de memurluk yaparak başladı. 

Evlendikten sonra İstanbul'a yerleşen Pervin Buldan, ikinci çocuğuna hamileyken 1994 yılında PKK'ya yardım etmekle suçlanan eşi kaçırılarak öldürüldü.

Buldan, önce HADEP sonra da DEHAP'a katılarak seçimlerde milletvekili adayı oldu, fakat partilerin barajı geçememesi nedeniyle milletvekili seçilemedi.

Iğdır'da bağımsız aday olarak girdiği 2007 seçimlerinde ilk kez milletvekili olarak seçildi.

Pervin Buldan, siyasi kariyeri boyunca 23 ve 24. dönemde Iğdır, 25, 26 ve 27. dönem İstanbul olmak üzere beş dönem milletvekili olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Iğdır'ın ilk kadın milletvekilidir. 

Meclise girdikten sonra öce DTP daha sonra da BDP'ye katıldı. Ancak iki partinin de kapatılması sonucu son 2014 yılında HDP'ye geçti. 2018 yılında ise HDP eş genel başkanı oldu. Buldan, bugün halen siyasi yaşamına HDP eş genel başkanı olarak devam etmektedir.

Öcalan Açıklaması Pervin Buldan

Öcalan Açıklaması Pervin Buldan

Bazı kaynaklarda yer alan bilgilere göre Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapacağı açıklamanın yazılı metnini Pervin Buldan okuyacak. 

Pervin Buldan, Öcalan'ın yazılı metninin Türkçesini, Ahmet Türk ise Kürtçesini okuyacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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