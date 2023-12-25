Peru'da Uyuşturucu Çetesi Çökertildi: 'Noel Baba' Polisler İş Başında
Peru'da Uyuşturucu Çetesi Çökertildi: 'Noel Baba' Polisler İş Başında
Peru'da Lima'nın kuzeyinde uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir çete çökertildi. Yapılan operasyonun görüntüleri ise izleyenleri şaşırttı.
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Peru'da uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir çeteye yapılan operasyonun görüntüleri görenleri şaşırttı.
Yılbaşının yaklaşmasından yararlanan polis, dikkat çekmemek için "Noel Baba" kılığına girerek uyuşturucu çetesini tek başına çökertti.
İlk bakışta ne olduğu anlaşılmayan videolarda balyozu eline alan ve "Noel Baba" kılığındaki polis memuru, kapıyı kırarak içeri giriyor. Ardından ekip arkadaşları da devreye giriyor ve çete üyelerini birer birer gözaltına alıyor.
Yılbaşı ruhundan yararlanılarak yapılan operasyonda çete üyelerinin eve sakladığı yüklü miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Operasyonun görüntüleri👇 👇
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