Pelin Akil Aşka Düştü, Şeyma Subaşı Halkı Yataktan Selamladı: 15 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Pelin Akil Aşka Düştü, Şeyma Subaşı Halkı Yataktan Selamladı: 15 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Yasemin ve İdo Tatlıses'in dünya şekeri ikizleri ek gıdaya başladı.
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Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı'yla buzları eritti. Couple date'ine bile çıktı!
Özge Özpirinçci, Başak Dizer'den kopamadı. Rotayı bu sefer de ikinci tatile çevirdiler.
Pelin Akil, boşanma ve gerginlik dedikoduları çıkan eşi Anıl Altan'a büyük aşka geldi.
Şeyma Subaşı, yataktan selam verdi.
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Yasemin Tatlıses güneşlenip güneşlenip yanamamaktan yakındı.
Gamze Erçel, 10'da uykusu gelen kocasından şikayetçi oldu.
Berfu Yenenler, çocuklarını çizmek istedi. Onun yerine Seda Sayan'ı çizmiş bulundu.
Merve Boluğur, yazın keyfini doyasıya çıkardı.
Zeynep Bastık da "ağırdan alıyoruz" deyip hızlıdan aldığı sevgilisi Serkay Tütüncü'yle aşka geldi.
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Ala Tokel, şekilden şekile girmiş saçlarının şokuyla uyandı.
Demet Akalın, annesiyle poz verdi.
Bergüzar Korel, çocuklarıyla öğle uykusuna çıktı.
Melis Sezen bebek mavisi bikinileri çekti, poz kesti
Cemal Can Canseven, uzaklara daldı.
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