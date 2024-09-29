Patili Bir Dostla Yaşayanların Evinde Mutlaka Olması Gereken 10 Şey

Konu ödül mamasına geldiğinde tam olarak bize müsaade modunda takıldıkları için hepsini bir anda yutma ihtimalleri olabiliyor. Bu riski azaltmak için ödül mamasını bu oyuncağın içine yerleştiriyorsunuz ve kendisi hem oyun oynayıp hem de kendisi için olan bu nimetten faydalanmış oluyor.