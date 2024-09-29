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Patili Bir Dostla Yaşayanların Evinde Mutlaka Olması Gereken 10 Şey

etiket Patili Bir Dostla Yaşayanların Evinde Mutlaka Olması Gereken 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 16:01

Patili dostunuzu mutlu etmek istiyor ve yeni fikirlere açıksanız sizin için çok güzel fikirlerle geldik. Üstelik çoğunun da alınması şart... Haydi birlikte göz atalım! 😻

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1. Köpek Kemik Oyuncağı

1. Köpek Kemik Oyuncağı

Köpekler kemik sevdasını bilmeyen yoktur... Gerçek veya değil, hiç fark etmez bu yiyeceğe bayılırlar. Eğer ki bir köpeğin en yakın arkadaşıysanız ona yapacağınız en büyük iyilik bir oyuncak kemik hediye etmek olabilir. Çünkü gerçek kemikler köpekler için tehlikelidir.

2. Tüy Fırçası

2. Tüy Fırçası

Hem evinize dökülen tüyleri biraz olsun azaltmak hem de evcil hayvanınızı rahatlatmak için evinizde olmazsa olmazlardan biri de tüy fırçasıdır. Patili dostunuzu her gün düzenli tarayabilirsiniz, bunu çok sevecekler!

3. Çıngıraklı Toplar

3. Çıngıraklı Toplar

Evde tek bir çıtırtı duyduğu an kulakları dikilen patili dostunuz bu sesi duyduğunda oyun modunu açabilir! Eğer sürekli uyumasından şikayetçiyseniz ve sevebileceği bir oyuncak da henüz bulamadıysanız mutlaka bir çıngıraklı top edinin. Resmen oyun cambazına dönüşecek.

4. Köpek Frizbisi

4. Köpek Frizbisi

Yakala-getir oyunu hiçbir köpeğin reddedemeyeceği kadar eğlenceli bir oyun. Üstelik enerjilerini atmalarına da çok güzel yardımcı oluyor. Siz de patili dostunuzun yanında tabii ki efor sarf etmek zorunda kalabilirsiniz ama onun neşesine ortak olunca her şey silinip gidecek...

5. Pelüş Oyuncak

5. Pelüş Oyuncak

Hayvanların çok ilginç bir huyu var, evde herhangi bir oyuncağı bir anda en yakın arkadaşları ilan edebiliyorlar. Bu sizin kişisel bir eşyanız bile olabilir... Siz patili dostunuzdan önce davranın ve ona sevebileceği peluş bir oyuncak hediye edin.

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6. Köpek Battaniyesi

6. Köpek Battaniyesi

Bu battaniye neden mi alınmalı? Çünkü yere koyduğunuzda zeminin soğukluğundan dostunuzu korumuş olursunuz. Satın almak için daha ne bekliyorsunuz? 😎

7. Ödül Mamalı Oyuncak

7. Ödül Mamalı Oyuncak

Konu ödül mamasına geldiğinde tam olarak bize müsaade modunda takıldıkları için hepsini bir anda yutma ihtimalleri olabiliyor. Bu riski azaltmak için ödül mamasını bu oyuncağın içine yerleştiriyorsunuz ve kendisi hem oyun oynayıp hem de kendisi için olan bu nimetten faydalanmış oluyor.

8. Katlanabilen Mama Kabı

8. Katlanabilen Mama Kabı

Evcil dostlarımızı uzun seyahatlere çıkarırken, onları minimum stres seviyesinde tutmaya çalışmalısınız. Çünkü patili dostlarımızın, aşırı stres karşılığında ne tepki vereceğini çok bilemiyoruz... Bu saklama kabı, hafif ve yer kaplamıyor ayrıca gezileriniz için ideal bir yapıya sahiptir.

9. Bulmaca Topu

9. Bulmaca Topu

Köpekler biraz fazla heyecanlı hayvanlar olabilir. Hele ki sevdikleri yemeği karşılarında görünce asla yerinde duramazlar. İşte bu bulmaca topu evcil hayvanınızın daha yavaş yemek yemesini teşvik ediyor, böyle bir şey mümkünse tabii...

10. Fare Kovalama Seti

10. Fare Kovalama Seti

Kedilerin en sevdiği oyunlardan biri kesinlikle sinirlerini bozan bir şeyi kovalamak olabilir. Ezeli düşmanlarını da karşılarında görünce biz asla dayanabileceklerini düşünmüyoruz! Enerjisini asla atamayan bir kediye sahipseniz bütün gün bu oyuncağın peşinde dolanmasını sağlayabilirsiniz.

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