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Partnerinle Tatile Gitmen Gereken Ülke Hangisi?

etiket Partnerinle Tatile Gitmen Gereken Ülke Hangisi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 23:46

Sen bize ilişkini ve isteklerini anlat, biz de birlikte gitmeniz gereken ülkeyi söyleyelim!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Sizin aranızdaki ilişkiyi tanımlayan kelime bunlardan hangisi?

3. Şu anda partnerinle yemek için hangisine ışınlanmak isterdin?

4. Gün içerisinde ne kadar sıklıkla konuşuyorsunuz?

5. Peki diyelim yarın evleneceksiniz... Düğün dekorasyonunuz ve ortamı bunlardan hangisi olmalı?

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6. Aranızda güven problemi var mı?

7. Boş vakitlerinizde genellikle n'aparsınız?

8. Son olarak, evlenmek mi yoksa eğlenmek mi?

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Japonya!

Sizin ilişkinizde biraz daha heyecana ve farklılığa ihtiyacınız var. O yüzden sizi sıkan kalıplarınızı bir kenara bırakıp doğrudan Japonya'ya gidip hem kültürel hem de eğlence dolu bir gezi yapabilirsiniz. Sınırlarınızın dışına çıkmak ilişkinizi de farklı bir boyuta taşırken, Japonya'nın eşsiz dünyası karşısında bir miktar şaşırıp yenilikleri de hayatınıza sokabilirsiniz!

Fransa!

İster Paris ister Fransa'nın romantik güney kıyıları! Sizin bu masalsı ve aşk dolu ilişkinize ayak uydurabilecek yegane ülkelerden biri kesinlikle Fransa. Fransa'da romantik manzaralar karşısında aşkınızı pekiştirebilir, müzelere ve sahillere giderek günlerinizi dolu dolu geçirebilirsiniz. Bir de Fransızca birkaç kelime ile şiir okudunuz mu tamamdır!

Küba!

Sizin ilişkinize uyacak, eğlence anlayışınıza eğlence katacak ve sizi her alanda şaşırtacak bir ülke varsa bu kesinlikle Küba'dır. Siz birlikte çok eğleniyor, yeni şeyler keşfetmeyi çok seviyorsunuz. O yüzden daha fazla turist akınına uğramadan ve bozulmadan Küba'yı görmeli, o yaşamı deneyimlemeli ve unutulmaz hikayeler biriktirmelisiniz. Eminiz ki Havana sokaklarında çok ama çok eğleneceksiniz!

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