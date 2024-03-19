Partnerinle Tatile Gitmen Gereken Ülke Hangisi?
Partnerinle Tatile Gitmen Gereken Ülke Hangisi?
Sen bize ilişkini ve isteklerini anlat, biz de birlikte gitmeniz gereken ülkeyi söyleyelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Sizin aranızdaki ilişkiyi tanımlayan kelime bunlardan hangisi?
3. Şu anda partnerinle yemek için hangisine ışınlanmak isterdin?
4. Gün içerisinde ne kadar sıklıkla konuşuyorsunuz?
5. Peki diyelim yarın evleneceksiniz... Düğün dekorasyonunuz ve ortamı bunlardan hangisi olmalı?
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6. Aranızda güven problemi var mı?
7. Boş vakitlerinizde genellikle n'aparsınız?
8. Son olarak, evlenmek mi yoksa eğlenmek mi?
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