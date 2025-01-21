Partnerinle Gitmen Gereken Kış Tatilini Söylüyoruz!
Partnerinle Gitmen Gereken Kış Tatilini Söylüyoruz!
Bu kış şöyle güzel bir tatile gitmeye ne dersiniz? Tam olarak neresi olacak diye düşünüyorsan da hiç merak etme, test ayağına geldi. Yapman gereken tek şey seni ve partnerini anlatmak, e tabii bir de ilişkinizi! Testin sonunda öneri bizden, gitmesi de sizden!
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1. Cinsiyetini söyler misin?
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2. Şu an hangi atmosferi tercih edersin?
3. Onun en sevdiğin özelliği ne?
4. Tatile nasıl gitmek istersiniz?
5. Sık sık birlikte tatile gidiyor musunuz?
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6. Partnerinle birlikte hangisini yapmak seni çok ama çok mutlu eder?
7. Tatilde partnerinle en çok neyi deneyimlemek istersin?
8. Kalmak istediğiniz oteli seçer misin?
9. Peki sıcağı mı seviyorsunuz soğuğu mu?
Sizin rotanız Zermatt!
10. Sizin rotanız Seyşeller!
Sizin rotanız Reykjavik!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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