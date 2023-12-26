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Partnerinizle Baş Başa Kaldığınızda Sıkılıyorsanız Birlikte Eğlenmek İçin Yapabileceğiniz 10 Şey

etiket Partnerinizle Baş Başa Kaldığınızda Sıkılıyorsanız Birlikte Eğlenmek İçin Yapabileceğiniz 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 22:01

Bazen partnerinizle vakit geçirirken kendinizi sürekli birbirini tekrar eden anların içinde bulabilirsiniz ve bu durum canınızı sıkabilir. Monotonlaşmak her ilişkinin başına gelebilecek bir durum olsa da bu istenmeyen durumu eğlenceli aktiviteler yaparak kolayca çözebilirsiniz. İşte size birkaç eğlenceli yöntem!

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1. Kendinizi hemen evden dışarı atın!

Partnerinizle birlikte eğlenmek için aslında çok da abartılı etkinliklere gerek yok. Sahil kenarına gidip yüzmek, kitap okumak veya beraber olmanın keyfini çıkarmak bile ilişkinizi tazeleyebilir!

2. Daha önce hiç yemediğiniz bir yemeği yapmak için kolları sıvayın!

Daha önce bu konuda deneyimli olmak şart değil. Partnerinizle birlikte canınızın çektiği ama daha önce hiç yapmadığınız bir yemek için uğraşmak birlikte inanılmaz eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayabilir. Haydi, tarif araştırmaya başlayın!

3. Birlikte dans kursuna yazılın!

Yeni bir dans öğrenmenin keyifli yanını şimdiden hayal ettiniz mi? Hele ki sevdiğiniz insanla olunca tadından yenmez kıvama geliyor. Bir şeyi sıfırdan başlayıp partnerinizle öğrenmek çok eğlenceli olabilir.

4. Kaybeden taraf kavga çıkarmayacaksa oyun oynayın!

Ne kadar partneriniz de olsa kaybetmek istemeyen biriyseniz bu tavsiye size uyar mı emin olamadık ama şundan eminiz ki partnerinizle birlikte yarışmak ve anın tadını çıkarmak ilişkinize ilaç gibi gelecek.

5. Birbirinize bir şeyler öğretin!

Her hafta kendi aranızda bir konu belirleyin ve bütün hafta o konu hakkında araştırma yapın. Belirlediğiniz gün geldiğinde koltuğa oturun ve seçtiğiniz konular hakkında uzun uzun sohbet edin.

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6. Hiç bilmediğiniz bir şehri birlikte keşfedin!

Birlikte gezeceğiniz bir şehir, ilişkinize kattığınız yeni bir renk anlamına gelir! Şehrin içinde adeta sarhoş gibi gezeceksiniz ve birlikte yapacağınız her aktiviteden 10 katı zevk alacaksınız!

7. Hemen bir bisiklet kapın ve yolculuğa başlayın!

Partnerinizle birlikte hem doğanın rahatlatıcı etkisini hissetmek hem de spor yapmak için en iyi aktivitelerden biri bisiklet sürmek! Hatta birlikte yarış yapıp bu aktiviteyi çok daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

8. Partnerinizle birlikte yıldızları izleyin ve kendinizi gökyüzünde hayal edin!

Gökyüzünü en rahat izleyebileceğiniz bir konum belirleyin ve çimlerin üstüne uzanın. Partnerinizle birlikte yıldızları izlerken hem sohbet edebilir hem de romantik dakikalar yaşayabilirsiniz.

9. Birlikte yeni bir dil öğrenmeye başlayın.

Birlikte eğlenebilmek kadar bir şeyler öğrenmek ve kendinizi geliştirmek de ilişkinizi canlandıran etkinliklerdendir. Üstelik yeni bir dil öğrenirken birbirinizin hatalarınıza gülerken nefessiz kalabilirsiniz. İşte bu kadar kolay!

10. Sırayla birbirinize sürpriz günü hazırlayın.

Partnerinizi bir gün boyunca sürprizlere boğup onu deli gibi mutlu edebilirsiniz. Üstelik partneriniz için bu emeği göstermek partnerinizin aşkına aşk katacak ve ilişkinizi sıradanlıktan kurtaracak!

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