Partnerinizle Aranızdaki Uyumsuz Cinsel Dürtü Sürecinden Nasıl Çıkarsınız?

Cinsellik, sağlıklı bir ilişkideki her şey değildir ama çoğu çift için oldukça önemlidir. İşler senin için ateşlendiğinde karşı taraftan sürekli olumsuz yanıt alman veya tam tersinin olması halinde, ikinizin de cinsel dürtü senkronunu tam olarak yakalayamadığı söylenebilir. İyi de karşı tarafı veya seni hayal kırıklığına uğratan bu gidişattan çıkmanın bir yolu olmalı değil mi?

Elbette öyle, cevabı ise burada! 👏👇