Partnerinizle Aranızdaki Uyumsuz Cinsel Dürtü Sürecinden Nasıl Çıkarsınız?
Partnerinizle Aranızdaki Uyumsuz Cinsel Dürtü Sürecinden Nasıl Çıkarsınız?
Cinsellik, sağlıklı bir ilişkideki her şey değildir ama çoğu çift için oldukça önemlidir. İşler senin için ateşlendiğinde karşı taraftan sürekli olumsuz yanıt alman veya tam tersinin olması halinde, ikinizin de cinsel dürtü senkronunu tam olarak yakalayamadığı söylenebilir. İyi de karşı tarafı veya seni hayal kırıklığına uğratan bu gidişattan çıkmanın bir yolu olmalı değil mi?
Elbette öyle, cevabı ise burada! 👏👇
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Bazen karşı tarafın istekleri çok daha basittir.
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Kaliteli zaman geçirmek her şeyi çözebilir.
İstekli olan sensen yakınlık kavramı üzerine biraz daha düşünmen gerekebilir.
Eğer isteksiz olan sensen kendi kendinle vakit geçirmen gerekebilir.
Aradaki sorunu konuşmak her zaman faydalıdır.
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Bazen bir tarafın diğerini kışkırtması gerekebilir.
Farklılıklara açık olmak kısır döngüyü kırabilir.
Çoğu zaman nasıl korunacağını bilmek karşı tarafın güvenini kazanmak için yeterli olur.
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