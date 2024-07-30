Partnerin ve Sen Ünlü Bir Çift Olsaydınız Magazine Hangi Haberle Düşerdiniz?
Partnerin ve Sen Ünlü Bir Çift Olsaydınız Magazine Hangi Haberle Düşerdiniz?
Eğer sen ve sevgilin ünlü bir çift olsaydınız hangi magazin olayında sizin isimleriniz geçerdi?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Sence sizin ilişkinizde daha fazla seven taraf hangisi?
3. Sevgilinle nasıl tanıştığını sorsak?
4. Sevgilinle buluşmak için genellikle nereyi tercih edersiniz?
5. Aşkınızı tanımlayacak bir kelime seçecek olsan hangisini seçerdin?
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