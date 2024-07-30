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Partnerin ve Sen Ünlü Bir Çift Olsaydınız Magazine Hangi Haberle Düşerdiniz?

etiket Partnerin ve Sen Ünlü Bir Çift Olsaydınız Magazine Hangi Haberle Düşerdiniz?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 23:01

Eğer sen ve sevgilin ünlü bir çift olsaydınız hangi magazin olayında sizin isimleriniz geçerdi?

Bu testte söylüyoruz!

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Sence sizin ilişkinizde daha fazla seven taraf hangisi?

3. Sevgilinle nasıl tanıştığını sorsak?

4. Sevgilinle buluşmak için genellikle nereyi tercih edersiniz?

5. Aşkınızı tanımlayacak bir kelime seçecek olsan hangisini seçerdin?

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6. İlk kim seni seviyorum dedi?

7. Ne kadar süredir sevgilisiniz peki?

8. Daha önce hiç birlikte skandal sayılabilecek bir olay yaşadınız mı?

Canlı yayında ateşli bir öpücükle!

Sen ve partnerin magazine bir haberle düşseydiniz bu kesinlikle birbirinizin çekimine dayanamayıp ateşli bir öpücükle olurdu. Canlı yayında herkesi şok ederek yaşadığınız bu aşk, magazin haberlerinde günlerce konuşulurdu. Sen ve partnerin birbirinize karşı o kadar güçlü bir çekim duyuyorsunuz ki sizin için yer zaman ve mekan kesinlikle fark etmiyor. Bu nedenle ünlü olsanız da bir şey değişmezdi!

İlişkiniz hakkında özel bir konuyu ağzınızdan kaçırarak!

Sen ve partnerin ilişkiniz hakkında her detayı bütün çevrenize anlatıyorsunuz. İster bir olay yaşayın, isterseniz çok mutlu bir gün geçirin bunun hakkında bütün çevreniz haberdar oluyor. Hal böyleyken muhabirlerin de ağzınızdan laf alması zor olmayacaktır... Sizin için oldukça özel bir konuyu ağzınızdan kaçırarak magazine düşebilirsiniz ve bu konu bir süre herkes tarafından konuşulabilir!

Özel bir fotoğrafınızın sosyal medyaya düşmesiyle!

Sizin o kadar tutkulu bir ilişkiniz var ki birbirinize temas etmeden asla duramıyorsunuz. Bu temaslardan birinde gizli bir fotoğrafınız istemediğiniz kişilerin eline geçebilir ve tüm medyaya yayılabilir. Böyle bir fotoğrafın yayılması ününüzü artırsa da biraz mutsuzluk yaratacaktır... Bu nedenle ünlü olsanız da olmasanız da dikkat etmekte fayda var😂

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