Partnerin ve Sen Ünlü Bir Çift Olsaydınız Magazine Hangi Haberle Düşerdiniz?

Sen ve partnerin magazine bir haberle düşseydiniz bu kesinlikle birbirinizin çekimine dayanamayıp ateşli bir öpücükle olurdu. Canlı yayında herkesi şok ederek yaşadığınız bu aşk, magazin haberlerinde günlerce konuşulurdu. Sen ve partnerin birbirinize karşı o kadar güçlü bir çekim duyuyorsunuz ki sizin için yer zaman ve mekan kesinlikle fark etmiyor. Bu nedenle ünlü olsanız da bir şey değişmezdi!