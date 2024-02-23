Partnerin Sana Ne Kadar Güveniyor?
Partnerin Sana Ne Kadar Güveniyor?
Eğer partnerinin sana olan güven seviyesini öğrenmek istiyorsan, tam da doğru yerdesin. Çünkü bu testin sonunda, sana olan güven düzeyini söyleyeceğiz.
O zaman, seni teste alalım👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
2. Diyelim ki, son zamanlarda kendini psikolojik olarak çok kötü hissediyorsun ve 1 haftalığına arkadaşlarınla tatile gitmek istediğini partnerine söylüyorsun. Bir sorun çıkarır mı?
3. Partnerin Whatsapp'ta çevrimiçi olduğunu gördü ve mesaj attı. Fakat aradan yarım saat geçmesine rağmen hala çevrimiçisin ama cevap veremiyorsun. Bu durumda o sana ne kadar kızar?
4. Arkadaşlarınla çıktın ve telefonun kapandı. Partnerin bu konuda ne kadar sinirlenir? Puanlar mısın?
5. Söyle bakalım, ne kadar süredir birliktesiniz?
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6. Aranızda çıkan tartışmaların genellikle sebebi ne?
7. Dışarı çıktığında partnerin senin doğruyu söyleyip söylemediğini anlamak adına görüntülü arıyor mu?
8. Sen genel olarak insanlara güveniyor musun?
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