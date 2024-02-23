Partnerin Sana Ne Kadar Güveniyor?

Partnerin sana kendini gözü kapalı teslim eder çünkü sonsuz güveniyor. Aslında önemli olan biraz da bu ilişkinizin karşılıklı olması. Sana bu kadar çok güveniyorsa senin de fazlasıyla ona güvendiğin içindir. Partnerinin, en zor anında da, en mutlu anında da kuşkusuz yanında olacağını biliyorsun. Çünkü sözde değil, davranışları ile seni gerçekten sevdiğini ve güvendiğini hissettiriyor.