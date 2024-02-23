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Partnerin Sana Ne Kadar Güveniyor?

etiket Partnerin Sana Ne Kadar Güveniyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 22:01

Eğer partnerinin sana olan güven seviyesini öğrenmek istiyorsan, tam da doğru yerdesin. Çünkü bu testin sonunda, sana olan güven düzeyini söyleyeceğiz.

O zaman, seni teste alalım👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Diyelim ki, son zamanlarda kendini psikolojik olarak çok kötü hissediyorsun ve 1 haftalığına arkadaşlarınla tatile gitmek istediğini partnerine söylüyorsun. Bir sorun çıkarır mı?

3. Partnerin Whatsapp'ta çevrimiçi olduğunu gördü ve mesaj attı. Fakat aradan yarım saat geçmesine rağmen hala çevrimiçisin ama cevap veremiyorsun. Bu durumda o sana ne kadar kızar?

4. Arkadaşlarınla çıktın ve telefonun kapandı. Partnerin bu konuda ne kadar sinirlenir? Puanlar mısın?

5. Söyle bakalım, ne kadar süredir birliktesiniz?

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6. Aranızda çıkan tartışmaların genellikle sebebi ne?

7. Dışarı çıktığında partnerin senin doğruyu söyleyip söylemediğini anlamak adına görüntülü arıyor mu?

8. Sen genel olarak insanlara güveniyor musun?

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Sonsuz güveniyor!

Partnerin sana kendini gözü kapalı teslim eder çünkü sonsuz güveniyor. Aslında önemli olan biraz da bu ilişkinizin karşılıklı olması. Sana bu kadar çok güveniyorsa senin de fazlasıyla ona güvendiğin içindir. Partnerinin, en zor anında da, en mutlu anında da kuşkusuz yanında olacağını biliyorsun. Çünkü sözde değil, davranışları ile seni gerçekten sevdiğini ve güvendiğini hissettiriyor.

Çok güveniyor.

Partnerin sana, kararlarına ve kişisel alanına her zaman saygı gösteren biri. Bu sebeple senin duygularını, sınırlarını ve ihtiyaçlarını her zaman önemsiyor. Tam da hak ettiğin gibi, sana bütün kalbiyle güveniyor ve ilişkinizin temelini sağlam bir sadakat ve bağlılık üzerine inşa ediyor.

Güvenemiyor!

Partnerin sana fazla güvenmiyor gibi görünüyor. Altında yatan sebep, senin diğer insanlara duyduğun güven eksikliği olabilir. Güven duygun oldukça sınırlı, bu sebeple uzun süre tanıdığın birinden bile kuşkulanabiliyorsun. Bu durumun arkasında, geçmişte yaşadığın kötü ilişkiler ve kalp kırgınlıklarının etkisi büyük. Bizce, biraz daha kendini rahat bırakmalısın çünkü bir ilişkide güven vermek, önce partnerine güvenmekle başlar!

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