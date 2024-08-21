Partnerin Sana Bakınca Hangi Manzaraya Bakmış Gibi Hissediyor?

Partnerin sana baktığında, sonsuz bir denize dalıyormuş gibi hissediyor. Mavi dalgaların huzur veren sesi arasında kayboluyor ve içinde dinginlik hissediyor. Senin dalgalı ve durgun halini de çok seviyor; çünkü her halinde güzellik buluyor. Sen bir kere gülünce onun İçi açılıyor, ruhu sakinleşiyor; hayatın karmaşasından uzaklaşıp dingin bir limana demir atıyor.