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Partnerin Sana Bakınca Hangi Manzaraya Bakmış Gibi Hissediyor?

etiket Partnerin Sana Bakınca Hangi Manzaraya Bakmış Gibi Hissediyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 22:01

Partnerin sana baktığında hangi manzaraya bakmış gibi hissediyor keşfetmeye hazır mısın? Gözlerindeki derinlik ve  hissettirdiğin duygu... Hepsi seni bir manzara gibi tasvir ediyor. Hadi beraber bakalım ve senin doğanın hangi güzelliğine benzediğini keşfedelim. 👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Partnerin konuşurken en çok neresine odaklanıyorsun?

3. Peki, onunla konuşurken genelde ne yaparsın?

4. Söyle bakalım, zorunda kalsanız uzak mesafe ilişkisi yönetebilir misiniz?

5. Bir aşk şarkısı seç!

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6. Hangi tatil şekli ikinize daha uygun?

7. Sence aşk zamanla biten bir şey mi?

8. Son olarak, sana almasını istediğin bir çiçeği seç!

Deniz!

Deniz!

Partnerin sana baktığında, sonsuz bir denize dalıyormuş gibi hissediyor. Mavi dalgaların huzur veren sesi arasında kayboluyor ve içinde dinginlik hissediyor. Senin dalgalı ve durgun halini de çok seviyor; çünkü her halinde güzellik buluyor.  Sen bir kere gülünce onun İçi açılıyor, ruhu sakinleşiyor; hayatın karmaşasından uzaklaşıp dingin bir limana demir atıyor.

Güneşin doğuşu!

Güneşin doğuşu!

Partnerin sana baktığında, günün ilk ışıklarıyla doğan bir manzaraya bakıyormuş gibi hissediyor. Çünkü senin gözlerindeki o mutlu parıltı, günün doğuşuyla gelen umudu simgeliyor ve her bakışında, yeniden doğmuş gibi hissediyor. Sen doğanın en muhteşem eserleriyle dolu bir tabloya benziyorsun; partnerin de bu muhteşem manzarayı sonsuza dek izlemek istiyor.

Yemyeşil bir manzara!

Yemyeşil bir manzara!

Senin bakışlarında kaybolmak, doğa ile baş başa bir serüvene çıkmak gibidir; yeşil bir ormanın kollarında huzurlu bir yolculuğa çıkarır partnerini. Her bir gülüşün, onun içinde yeni bir umudun filizlenmesine neden olur. İçi açılır, ruhu sakinleşir; kuşların melodisi eşliğinde hayatın karmaşasından uzaklaşır. Sana bakınca dinlenir.

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