Paris’teki İran Konsolosluğunda Bomba Paniği: Kendini Havaya Uçurmakla Tehdit Etti
Paris’teki İran Konsolosluğunda Bomba Paniği: Kendini Havaya Uçurmakla Tehdit Etti
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Fransa’nın başkenti Paris’te terör saldırısı paniği yaşandı.
Üzerinde bomba düzeneği olduğunu iddia eden bir kişi, İran Konsolosluğu’nun olduğu sokakta kendini havaya uçurmakla tehdit etti.
Polis ekipleri, halkın olay yerinden uzak durması gerektiğini açıkladı ve sokağı kordona aldı.
Olay yerinden ilk görüntüler 👇
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