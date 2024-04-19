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Paris’teki İran Konsolosluğunda Bomba Paniği: Kendini Havaya Uçurmakla Tehdit Etti

Paris’teki İran Konsolosluğunda Bomba Paniği: Kendini Havaya Uçurmakla Tehdit Etti

Fransa
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.04.2024 - 15:57 Son Güncelleme: 19.04.2024 - 16:15

Fransa’nın başkentinde bulunan İran Konsolosluğu yakınınında bir kişi kendisini havaya uçaracağını iddia etti. Polis ekipleri, konsolosluğun olduğu sokağı kordona aldı.

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Fransa’nın başkenti Paris’te terör saldırısı paniği yaşandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te terör saldırısı paniği yaşandı.

Üzerinde bomba düzeneği olduğunu iddia eden bir kişi, İran Konsolosluğu’nun olduğu sokakta kendini havaya uçurmakla tehdit etti.

Üzerinde bomba düzeneği olduğunu iddia eden bir kişi, İran Konsolosluğu’nun olduğu sokakta kendini havaya uçurmakla tehdit etti.

Polis ekipleri, halkın olay yerinden uzak durması gerektiğini açıkladı ve sokağı kordona aldı.

Polis ekipleri, halkın olay yerinden uzak durması gerektiğini açıkladı ve sokağı kordona aldı.

Olay yerinden ilk görüntüler 👇

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