Paris Olimpiyat Oyunları Öncesinde Voleybol Milli Takımında İlkin Aydın ve Tuğba Şenoğlu Krizi Yaşanıyor

Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızda Tuğba Şenoğlu İvegin'in son dakika kadrodan çıkarılması yerine daha önce sakatlığı olduğu söylenen İlkin Aydın’ın dahil edilmesi sosyal medyada adeta kaosa dönüştü.

Antrenör Santarelli kendisine gelen tepkiler sonrasında sosyal medya paylaşımlarını yorumlara kapattı. Eski milli voleybolcu Duygu Bal’ın da yazdığı “Böyle büyük ve önemli turnuvalarda her türlü hobi lobi adamcılık döner” sözleri tartışmalara sebep oldu.

İşte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımımızda yaşananların detayları…