Paris Olimpiyat Oyunları Öncesinde Voleybol Milli Takımında İlkin Aydın ve Tuğba Şenoğlu Krizi Yaşanıyor
Paris Olimpiyat Oyunları Öncesinde Voleybol Milli Takımında İlkin Aydın ve Tuğba Şenoğlu Krizi Yaşanıyor
Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızda Tuğba Şenoğlu İvegin'in son dakika kadrodan çıkarılması yerine daha önce sakatlığı olduğu söylenen İlkin Aydın’ın dahil edilmesi sosyal medyada adeta kaosa dönüştü.
Antrenör Santarelli kendisine gelen tepkiler sonrasında sosyal medya paylaşımlarını yorumlara kapattı. Eski milli voleybolcu Duygu Bal’ın da yazdığı “Böyle büyük ve önemli turnuvalarda her türlü hobi lobi adamcılık döner” sözleri tartışmalara sebep oldu.
İşte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımımızda yaşananların detayları…
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda son dakikada yaşanan değişiklik tepkilere neden oldu.
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Tuğba Şenoğlu'nun son anda kadrodan çıkartılıp ana kadroda yer almayan İlkin Aydın'ın dahil edilmesi tartışmalara neden oldu.
Takımın son antrenmanında yer almasına rağmen, Tuğba Şenoğlu'nun baldır sakatlığı yaşadığı iddiaları ortaya atılırken, Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Sözcü'den Alican Özcan'ın haberine göre, millilerin yaptığı son antrenmanda yer alan 26 yaşındaki voleybolcunun herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Yapılan kadro değişikliğinin "teknik ekip" kararı olduğu belirtiliyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mayıs ayındaki genel kurul konuşmasında Galatasaray voleybolcusu İlkin Aydın'ın olimpiyat kadrosunda yer alacağını söylemişti. Ancak milli yıldız, sakatlığı nedeniyle ana kadroya alınmamasına rağmen 14 kişilik Paris kafilesine dahil edilmişti.
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Eski milli voleybolcu Duygu Bal da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda voleybol oynadığı dönemde kendisinin de 'durup dururken' milli takım kadrosundan çıkartıldığını belirterek, "Böyle büyük ve önemli turnuvalarda her türlü hobi lobi adamcılık döner…Yıllar önce milli takım listesinden durup dururken ismim çıkarıldığında günlerce inanamamıştık. Annem bu kahırları çeke çeke üzüntülerle öldü. Çok kötü ya çok. Kariyer yolculuğum elem keder travma acı dolu" dedi.
Tuğba Şenoğlu'nun kadrodan çıkartılmasının ardından, sosyal medyadaki tepkilerin odak noktası baş antrenör Daniele Santarelli oldu. İtalyan antrenör, Instagram hesabından paylaştığı videoda "Eğer inanırsak, bunu gerçekleştirebiliriz" yazdı. Ancak İtalyan çalıştırıcı, gelen tepkiler nedeniyle yaptığı paylaşımı yorumlara kapatmak zorunda kaldı.
Tuğba Şenoğlu İvegin'in menajerlik şirketi de karar sonrası dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Bakara suresi 216. ayeti paylaşan şirket "Sizin için şer görünende hayır, hayır görünende şer vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir" ifadelerini kullandı. Şirket daha sonra "Olimpiyatlar sonrasını bekleyelim, şimdilik bu kadar. Desteğiniz için teşekkür ederiz" paylaşımı da yaptı.
Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan millilerimiz, İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, ilk maçını Hollanda ile oynadıktan sonra 1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti ve 4 Ağustos'ta İtalya ile karşılaşacak.
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