Baskıyı Azaltmak İçin mi Dedi? Daniele Santarelli'nin Temkinli Açıklamasına Gelen Tepkiler
Baskıyı Azaltmak İçin mi Dedi? Daniele Santarelli'nin Temkinli Açıklamasına Gelen Tepkiler
Filenin Sultanları'nın İtalyan Başantrenörü Danielle Santarelli, ülkesinin basınına Paris Olimpiyat Oyunları hakkında değerlendirmede bulundu. 43 yaşındaki çalıştırıcının yorumu, sosyal medyada voleybolseverler tarafından hem gerçekçi hem de özgüvensizlik olarak nitelendirildi.
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Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk mücadelesini 29 Temmuz'da Hollanda'ya karşı verecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın dev organizasyona nasıl bir performans sergileyerek başlayacağı merak konusu.
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Turnuvanın ilk maçı heyecanla beklenirken koç Santarelli'den bir açıklama geldi.
Başantrenör, İtalya basınından Il Gazzettino'ya şunları söyledi.
Açıklamaya gelen yorumlar 👇
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