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Baskıyı Azaltmak İçin mi Dedi? Daniele Santarelli'nin Temkinli Açıklamasına Gelen Tepkiler

Baskıyı Azaltmak İçin mi Dedi? Daniele Santarelli'nin Temkinli Açıklamasına Gelen Tepkiler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 08:52

Filenin Sultanları'nın İtalyan Başantrenörü Danielle Santarelli, ülkesinin basınına Paris Olimpiyat Oyunları hakkında değerlendirmede bulundu. 43 yaşındaki çalıştırıcının yorumu, sosyal medyada voleybolseverler tarafından hem gerçekçi hem de özgüvensizlik olarak nitelendirildi.

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Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk mücadelesini 29 Temmuz'da Hollanda'ya karşı verecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın dev organizasyona nasıl bir performans sergileyerek başlayacağı merak konusu.

Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk mücadelesini 29 Temmuz'da Hollanda'ya karşı verecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın dev organizasyona nasıl bir performans sergileyerek başlayacağı merak konusu.

Turnuvanın ilk maçı heyecanla beklenirken koç Santarelli'den bir açıklama geldi.

Turnuvanın ilk maçı heyecanla beklenirken koç Santarelli'den bir açıklama geldi.

Başantrenör, İtalya basınından Il Gazzettino'ya şunları söyledi.

Başantrenör, İtalya basınından Il Gazzettino'ya şunları söyledi.

'Ben bu olimpiyatların sürprizi olmak isterdim. Her şeyden önce tek bir favorisi olmayan, dengeli bir turnuva. İtalya, Brezilya, Çin ve Sırbistan gibi bizden daha tecrübeli, daha donanımlı, daha fazlasına sahip takımlar şüphesiz var. 

Biz ise Japonya, Amerika ve Polonya ile birlikte özel ve biraz da şaşırtıcı şeyler yapmak için savaşmaya hazırız.  Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nden bahsetme konusunda biraz daha tereddütlüyüm çünkü şu anda diğer takımlardan daha az şeye sahip olduklarını düşünüyorum.'

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