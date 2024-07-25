Baskıyı Azaltmak İçin mi Dedi? Daniele Santarelli'nin Temkinli Açıklamasına Gelen Tepkiler

'Ben bu olimpiyatların sürprizi olmak isterdim. Her şeyden önce tek bir favorisi olmayan, dengeli bir turnuva. İtalya, Brezilya, Çin ve Sırbistan gibi bizden daha tecrübeli, daha donanımlı, daha fazlasına sahip takımlar şüphesiz var.

Biz ise Japonya, Amerika ve Polonya ile birlikte özel ve biraz da şaşırtıcı şeyler yapmak için savaşmaya hazırız. Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nden bahsetme konusunda biraz daha tereddütlüyüm çünkü şu anda diğer takımlardan daha az şeye sahip olduklarını düşünüyorum.'