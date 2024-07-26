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Türkiye - Hollanda Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? İşte Filenin Sultanları Olimpiyat Maç Takvimi!

Türkiye - Hollanda Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? İşte Filenin Sultanları Olimpiyat Maç Takvimi!

Filenin Sultanları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 10:11

Olimpiyat heyecanı başlıyor! A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları'nda başarılarına başarı katmak için parkeye çıkıyor. Ülkemizi C Grubu'nda temsil eden Filenin Sultanları tarihinde üçüncü kez Olimpiyatlarda yer almanın heyecanını yaşıyor. Tüm Türkiye, ilk rakip Hollanda ile oynanacak maç için geri sayım yapıyor. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyatlar voleybol maçı hangi kanalda? 

İşte, Filenin Sultanları'nın Olimpiyat maç takvimi...

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İlk kez Londra 2012 ve Tokyo 2020'de Olimpiyatlara katılan Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nda da göğsümüzü kabartmaya gidiyor.

İlk kez Londra 2012 ve Tokyo 2020'de Olimpiyatlara katılan Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nda da göğsümüzü kabartmaya gidiyor.

C Grubu'nda mücadele eden A Milli Voleybol Takımımız, sırasıyla Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Hollanda Voleybol Maçı Ne Zaman?

Türkiye-Hollanda Voleybol Maçı Ne Zaman?

2024 Paris Olimpiyatları, 27 Temmuz'da başlıyor. 11 Ağustos 2024 tarihine kadar sürecek Olimpiyat mücadelesinde Filenin Sultanları'nın ilk maçı, Hollanda ile olacak. 

Türkiye, Hollanda karşılaşması ise 29 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayımlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz aylarda Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda den Ay-Yıldızlı temsilcimiz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemize madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz aylarda Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda den Ay-Yıldızlı temsilcimiz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemize madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Milli Takımımızın, 12+1 kişilik kadrosu belli oldu. Kadroda yer alan 5 oyuncu, ilk kez olimpiyat heyecanı yaşayacak. Melissa Vargas, Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin ve Gizem Örge'nin ilk kez yer alacağı Olimpiyatlarda, takımın en tecrübeli ismi Eda Erdem Dündar bir kez daha kaptan olarak parkeye çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Maç Kadrosu

A Milli Kadın Voleybol Takımı Maç Kadrosu

Danielle Santarelli yönetiminde parkeye çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 12+1 kişilik kadrosuna da göz atalım! 

Pasörler

  • Cansu Özbay

  • Elif Şahin

Smaçörler

  • Ebrar Karakurt

  • Hande Baladın

  • Meliha Diken

  • Tuğba İvegin

  • Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular

  • Eda Erdem Dündar (Kaptan) 

  • Zehra Güneş

  • Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı

  • Melissa Vargas

Libero

  • Gizem Örge

+1 Oyuncu

  • Beyza Arıcı

İşte, Filenin Sultanları'nın Olimpiyat mücadelesinde 12+1'i

İşte, Filenin Sultanları'nın Olimpiyat mücadelesinde 12+1'i
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Olimpiyat Maçları Ne Zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı Olimpiyat Maçları Ne Zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı Olimpiyat Maç Takvimi: 

  • 29 Temmuz 2024 Pazartesi: Saat 10.00 Türkiye-Hollanda

  • 1 Ağustos 2024 Perşembe: Saat 10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

  • 4 Ağustos 2024 Pazar: Saat 10.00 Türkiye-İtalya

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