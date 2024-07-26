Türkiye - Hollanda Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? İşte Filenin Sultanları Olimpiyat Maç Takvimi!

Olimpiyat heyecanı başlıyor! A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları'nda başarılarına başarı katmak için parkeye çıkıyor. Ülkemizi C Grubu'nda temsil eden Filenin Sultanları tarihinde üçüncü kez Olimpiyatlarda yer almanın heyecanını yaşıyor. Tüm Türkiye, ilk rakip Hollanda ile oynanacak maç için geri sayım yapıyor. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyatlar voleybol maçı hangi kanalda?

İşte, Filenin Sultanları'nın Olimpiyat maç takvimi...