Brezilya'nın Yıldızlarını Geçtik: Olimpiyat Oyunları'nda En Çok Takipçiye Sahip Voleybolcular

Türk oyuncuların yanı sıra, listede Brezilya'dan da üç voleybolcu yer aldı. VakıfBank'ın eski yıldızı Gabi Guimaraes, 1,41 milyon takipçi ile dördüncü basamağın sahibi oldu. Onu 1,29 milyon takipçi ile Rosamaria Montibeller ve 1,19 milyon takipçi ile Thaisa Daher izledi.