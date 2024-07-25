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Brezilya'nın Yıldızlarını Geçtik: Olimpiyat Oyunları'nda En Çok Takipçiye Sahip Voleybolcular

Brezilya'nın Yıldızlarını Geçtik: Olimpiyat Oyunları'nda En Çok Takipçiye Sahip Voleybolcular

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 14:01

Volleyball World, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda forma giyecek olan ve Instagram'da en çok takipçiye sahip olan sekiz voleybolcuyu listeledi. Listeye Filenin Sultanları damga vurdu. İlk üç sıra, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın oldu.

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Zehra Güneş, büyük farkla önde

Zehra Güneş, büyük farkla önde

Listenin ilk sırasında, 3,99 milyon takipçisi ile Zehra Güneş bulunuyor. Başarılı sporcumuzun sosyal medyada bu kadar popüler olması, Türk voleyboluna olan ilginin de bir göstergesi.

İlk üç Türk voleybolcuların

İlk üç Türk voleybolcuların

Zehra Güneş'in ardından, Melissa Vargas 1,64 milyon takipçi ile ikinci sırada yer alırken, Ebrar Karakurt 1,62 milyon takipçi ile üçüncü sırada bulunuyor.

Brezilyalılar geride kaldı

Brezilyalılar geride kaldı

Türk oyuncuların yanı sıra, listede Brezilya'dan da üç voleybolcu yer aldı. VakıfBank'ın eski yıldızı Gabi Guimaraes, 1,41 milyon takipçi ile dördüncü basamağın sahibi oldu. Onu 1,29 milyon takipçi ile Rosamaria Montibeller ve 1,19 milyon takipçi ile Thaisa Daher izledi.

Eda Erdem ve Hande Baladın da listede

Eda Erdem ve Hande Baladın da listede

Listenin son iki sırasında yer alan iki isim de yine Filenin Sultanları'ndan geldi. Hande Baladın, 1,13 milyon takipçisi ile yedinci sırada yer alırken, takım kaptanı Eda Erdem Dündar 1,04 milyon takipçi ile sekizinci sıranın sahibi oldu.

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