Brezilya'nın Yıldızlarını Geçtik: Olimpiyat Oyunları'nda En Çok Takipçiye Sahip Voleybolcular
Brezilya'nın Yıldızlarını Geçtik: Olimpiyat Oyunları'nda En Çok Takipçiye Sahip Voleybolcular
Volleyball World, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda forma giyecek olan ve Instagram'da en çok takipçiye sahip olan sekiz voleybolcuyu listeledi. Listeye Filenin Sultanları damga vurdu. İlk üç sıra, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın oldu.
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Zehra Güneş, büyük farkla önde
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İlk üç Türk voleybolcuların
Brezilyalılar geride kaldı
Eda Erdem ve Hande Baladın da listede
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