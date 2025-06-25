Paraşütçü Jasmine Black Son Atlayışında Başka Bir Paraşütçünün Paraşütüne Çarpıp Yere Çakıldı
ABD'nin Georgia eyaletinde düzenlenen bir atlayış sırasında, 48 yaşındaki paraşütçü Jasmine Black, başka bir paraşütçünün paraşütüyle havada çarpıştıktan sonra hayatını kaybetti.
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Paraşütçü Jasmine Black, Georgia eyaletindeki Thomaston-Upson County Havalimanı’nda gerçekleştirdiği atlayışında paraşütü, düşük irtifada başka bir paraşütçünün paraşütüyle çarpıştı.
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Hayatını kaybeden Jasmine Black’in geçen nisan ayında gerçekleştirdiği atlayıştan görüntüler:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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