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Özgüven Üzerine Yazılmış 10 Faydalı Psikoloji Kitabı

etiket Özgüven Üzerine Yazılmış 10 Faydalı Psikoloji Kitabı

godot
godot - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 14:01

Kendini keşfetmek, neler yapabileceğini öğrenmek istiyorsan özgüvenin ne olduğunu iyi anlamalısın. Biz de senin için özgüven üzerine yazılmış psikoloji kitaplarını derledik.

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1. Özgüveni Keşfedin - Dr. Melanie Fennell

1. Özgüveni Keşfedin - Dr. Melanie Fennell

Bilişsel Davranışçı Teknikleri Kullanan Bir Kendine Yardım Rehberi

Bilişsel Davranışçı Terapi duygusal bozuklukları, düşüncedeki olumsuz örüntüleri değiştirerek tedavi eder. Panik atak, depresyon, kaygı, kumar bağımlılığı ve bazı yeme bozuklukları gibi uzun süreli rahatsızlıkların üstesinden gelmeye yardımcı olmada uluslararası olarak temel bir yöntem olarak kabul edilmiştir.

*Özgüveni Keşfedin* Oxford Warneford Hastanesi Klinik Psikoloji Bölümü’nden Dr. MelanieFennell tarafından bir kendine yardım kitabı olarak geliştirilmiştir. Bu kitap, okuyucuya durumlarını anlama ve yeni bilgiler edinerek, olumsuz kendilik imajının kısırdöngüsünü kırma ve kendini kabul etme sanatını öğrenerek yaşamlarını daha iyiye doğru değiştirmede yardımcı oluyor.

Kaynak: bkmkitap

2. 30 Adımda Özgüven - Sam Horn

2. 30 Adımda Özgüven - Sam Horn

Kendinizi hiç güçten düşmüş, kararsızlık içinde, yabancılara karşı kapalı veya yeniliklerle baş edemeyecek durumda hissettiniz mi? Nerede olduğunuza ya da kiminle olduğunuza bağlı olmadan dört dörtlük bir özgüven edinmenin yollarını bu kitapta bulacaksınız. Hem de 30 günlük bir programla, pratik yöntemleri kolayca hayata geçirerek.

Artık siz de,

· Tanımadığınız insanlarla dolu bir ortamı kısa sürede arkadaşlarla çevrili bir yer haline getirecek,

· Kendinizi sürekli eleştirmek yerine kendi kendinizin koçu olacak, hataları bir başarısızlık olarak görmektense onlardan ders çıkaracak,

· Bir yerlere yalnız gidecek ve herhangi bir korku hissetmeyecek,

· Karşılaştırma tuzağından kendinizi koruyacaksınız.

Sam Horn’un gerçekleştirilmesi mümkün tavsiyeleri, eğlendirici anekdotları ve bilge sözleri sayesinde daha önceki koşullarınız ya da yaşantınız ne olursa olsun zarafete, dinginliğe ve güce erişebilirsiniz.

Kaynak: Kitapyurdu

3. İyi Hissetmek- David Burns

3. İyi Hissetmek- David Burns

Psikiyatri ve davranış bilimleri alanında dünya genelinde adından en çok söz ettiren bilim insanlarından Dr. David D. Burns, İyi Hissetmek adlı kitabıyla okurlarına daha mutlu bir yaşamın kapılarını aralıyor. Kaygı, suçluluk ve özgüvensizlik gibi duyguların bireyin psikolojisi üzerindeki olumsuz tesirini aşmayı amaçlayan kitap, bilimsel olarak test edilmiş tekniklerle okurlarına eşsiz bir terapi sunuyor.

Kaynak: D&R

4. Var Olmak Senin Elinde - Jen Sincero

4. Var Olmak Senin Elinde - Jen Sincero

Hayatını İstediğin Gibi Değiştirmeye Şimdi Başla...

Bu kitap hayatlarını umutsuzca daha iyi bir hale getirmeye çalışan ve bunu yaparken de kötü olaylarla karşılaşmak istemeyen insanlar için yazılmıştır.

Okurken içini ferahlatacak kadar eğlenceli, 'Neden?' sorularını cevaplayan bu rehber niteli-ğindeki kitap, dünyayı gezmekte olan başarılı yazar ve yaşam koçu Jen Sincero, aşırı derecede komik, ilham veren hikâyelerin, bilgece öğütlerin, kolay egzersizlerin bulunduğu 27 bölümden oluşan olağanüstü fikirler sunuyor.

Senin hayatın senin dünyandır, insanları, tecrübeleri ve istediğin şeyleri davet etmek sana kalmıştır. Önce kendini sev ve yaşayacağın hayatı sen seç...

Kaynak: idefix

5. Hayır Demeyi Bilmek - Marie Haddou

5. Hayır Demeyi Bilmek - Marie Haddou

Psikolog Marie Haddou, Hayır Demeyi Bilmek’te kişinin kendisini tanımasını ve ifade etmesini sağlayan “yapıcı hayır” ile savunma ve sürekli haklı çıkmaya yönelik “gereksiz hayır” arasındaki ayrımın altını çiziyor. Yazar içimizdeki değişme kapasitesini açığa çıkarmamıza yardımcı olacak enerji ve cesareti sağlayarak “hayır” diyememenin sebep olduğu sıkıntılardan kurtulmayı vaat ediyor.

Kaynak: İletişim Yayınları

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6. İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Emil Frankl

6. İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Emil Frankl

Güzel bir hayat sürmek istiyorsanız hayatın içinde bir anlam bulun ya da kendinize bir anlam yaratın. Nöroloji ve psikiyatri profesörü Viktor Emil Frankl'ın 1946 yılında ilk baskısını yapan ve otuzdan fazla dile çevrilen İnsanın Anlam Arayışı kitabı, psikoloji alanında eğitim ve başvuru kitapları arasında yer alıyor. Yazım dili akıcı ve anlaşılır olsa da eserde değinilen insanın insana yapabileceği kötülük teması akıl almaz bir gerçeklik barındırıyor. Eser; anlamlı bir hayat sürmek isteyen her yetişkin okurun hayatına dokunacak, etkili bir başyapıt.

Kaynak: Okuyan Us Yayınevi

7. Kendini Aş - Dr. Elizabeth Lombardo

7. Kendini Aş - Dr. Elizabeth Lombardo

Kendini Aş!’ın temel hedefi, okurlara arzu ettikleri mutluluğu yakalamalarında ve her şeyin “mükemmel” olması için stres yaşamadan başarılı olmalarına yardım etmek. Hayatı daha basit yaşamak isteyen mükemmeliyetçiler için eşsiz bir rehber.

Kaynak: İthaki Yayınları

8. Kendini Unutulmaz Kıl - Dale Carnegie

8. Kendini Unutulmaz Kıl - Dale Carnegie

İlk yayımlandığı tarihten itibaren milyonlarca satan en ünlü kitabı Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı’nın yazarı Dale Carnegie’nin kurduğu ABD`nin tamamında ve seksenden fazla ülkede yirmi beşten fazla dilde eğitim veren Dale Carnegie Akademi`nin kolektif çalışması olan bu kitapla “klas”ı –insanları gerçekten unutulmaz kılan o benzersiz enerjiyi tanıyacak ve ayrıca hayatınızın her alanında “klas sahibi” biri olmanın yollarını keşfedeceksiniz.

Kaynak: Epsilon Yayınları

9. Cesaret - Debbie Ford

9. Cesaret - Debbie Ford

Özgüvenden yoksun olduğumuzda, istediğimiz şeye sahip olma, gerçekleri söyleme, geleceğimizin temelini değiştirecek radikal değişimler yapma gibi adımlar atacak kadar değerli olmadığımızı düşünürüz. Kendimizi aciz, çaresiz ve güçsüz hissettiğimizde, yenilgi, olumsuzluk ve arzu ettiğimiz yaşamları sürdürmemizi önleyen korku düşüncelerini savuşturacak güçten mahrum kalırız. Bu kitapta Debbie Ford, insanları esir alan duygusal yükten kurtulmalarına yardımcı oluyor.

Kaynak: D&R

10. Özgüven - Matthew Mckay & Patrick Fanning

10. Özgüven - Matthew Mckay & Patrick Fanning

Eğer bilinçli bir anne-babaya sahipseniz işiniz kolay! Size 34 yaşınıza kadar verdikleri eğitim ve sizi yetiştirme biçimleri, erken yaşlarınızda özgüven derecenizi belirleyecek. Doğuştan edinmediğiniz, sonradan öğrenebileceğiniz bu güven duygusu hayatınızın her aşamasında yanınızdan ayrılmayacak.

Yaşamınızda bu kadar etkili olan özgüven duygusunu geliştirmek, artırmak ve hatta sadece çocuklarınıza, eşinize, anne-babanıza, arkadaşlarınıza değil tüm çevrenizdekilere faydalı olabilmek artık sizin elinizde

Kendinizi daha iyi anlayabilir ve daha farklı hissedebilirsiniz. Bunların değişmesi yaşamınızı her yönden etkiler ve zamanla artan bir özgürlük duygusu kazanırsınız.

Bu kitapla içinizdeki hazineyi dışarı kolayca çıkarabileceksiniz! Böylece kendinizi daha iyi hissedecek, hayata ve insanlara daha olumlu bir gözle bakabileceksiniz.

Kaynak: İmge Kitabevi

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