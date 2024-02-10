Özgüven Üzerine Yazılmış 10 Faydalı Psikoloji Kitabı

Bilişsel Davranışçı Teknikleri Kullanan Bir Kendine Yardım Rehberi

Bilişsel Davranışçı Terapi duygusal bozuklukları, düşüncedeki olumsuz örüntüleri değiştirerek tedavi eder. Panik atak, depresyon, kaygı, kumar bağımlılığı ve bazı yeme bozuklukları gibi uzun süreli rahatsızlıkların üstesinden gelmeye yardımcı olmada uluslararası olarak temel bir yöntem olarak kabul edilmiştir.

*Özgüveni Keşfedin* Oxford Warneford Hastanesi Klinik Psikoloji Bölümü’nden Dr. MelanieFennell tarafından bir kendine yardım kitabı olarak geliştirilmiştir. Bu kitap, okuyucuya durumlarını anlama ve yeni bilgiler edinerek, olumsuz kendilik imajının kısırdöngüsünü kırma ve kendini kabul etme sanatını öğrenerek yaşamlarını daha iyiye doğru değiştirmede yardımcı oluyor.

Kaynak: bkmkitap